Huawei представила бюджетную версию смартфона Enjoy 9





Реализации устройства начинаются от $150. Модель оснащают ОЗУ на 3 Гб. Смартфон наделят 6,26-дюймовым экраном, основной камерой на 13+2 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп. Устройство имеет возможность работы с ИИ. Модель может поддерживать две сим-карты, а также microSD. Гаджет функционирует благодаря аккумуляторной батарее на 4000 мАч. Экран имеет разрешение 1520х720 рх. Он занимает примерно 86,7 процентов фронтальной панели.Устройство презентовали в КНР 17 декабря. Тогда также продемонстрировали ещё две новинки. Речь идёт о смартфоне Nova 4. Устройство среднего уровня имеет так называемую «дыру» в экране, где разместили 25-мегапиксельную селфи-камеру. Второй новинкой является MateBook 13. Его платформой выступает Intel Whiskey Lake. Устройство имеет встроенный сканер отпечатков пальцев.