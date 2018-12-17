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Huawei представила бюджетную версию смартфона Enjoy 9

Китайский бренд Huawei представил бюджетную версию смартфона Enjoy 9. Его базой является процессор Snapdragon 450. Модель уже вывели на домашний рынок.

Huawei представила бюджетную версию смартфона Enjoy 9


Реализации устройства начинаются от $150. Модель оснащают ОЗУ на 3 Гб. Смартфон наделят 6,26-дюймовым экраном, основной камерой на 13+2 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп. Устройство имеет возможность работы с ИИ. Модель может поддерживать две сим-карты, а также microSD. Гаджет функционирует благодаря аккумуляторной батарее на 4000 мАч. Экран имеет разрешение 1520х720 рх. Он занимает примерно 86,7 процентов фронтальной панели.

Устройство презентовали в КНР 17 декабря. Тогда также продемонстрировали ещё две новинки. Речь идёт о смартфоне Nova 4. Устройство среднего уровня имеет так называемую «дыру» в экране, где разместили 25-мегапиксельную селфи-камеру. Второй новинкой является MateBook 13. Его платформой выступает Intel Whiskey Lake. Устройство имеет встроенный сканер отпечатков пальцев.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:07

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