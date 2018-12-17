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Цветовые варианты смартфона Lenovo Z5s показали в Сети

Новую бюджетную версию Lenovo Z5s продемонстрировали во всех цветовых вариантах на официальных представленных рендерах в Сети. Речь идёт о трёх оттенках: Coral Orange, Quite Blue, а также Starry Night.

Цветовые варианты смартфона Lenovo Z5s показали в Сети


Из фото видно, что смартфон будет обладать тремя камерами заднего вида, а также установленным сзади сканером отпечатков пальцев. Фирма пока не показала переднюю часть устройства. Однако есть информация о камере, которая появится посредине в верхней области дисплея Z5s.

Версию Z5s выпустят в 2 вариациях. Речь идёт о модификации, которую оснастят процессором типа Snapdragon 710, а также о специальной версии Ferrari, которая получит процессор типа Snapdragon 845. ОЗУ для устройств составит 12 Гб. Две данные модификации будут функционировать с ZUI 10. Работа коробки модели будет осуществляться на базе «операционки» Android Pie.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:42

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