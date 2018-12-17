Цветовые варианты смартфона Lenovo Z5s показали в Сети





Из фото видно, что смартфон будет обладать тремя камерами заднего вида, а также установленным сзади сканером отпечатков пальцев. Фирма пока не показала переднюю часть устройства. Однако есть информация о камере, которая появится посредине в верхней области дисплея Z5s.Версию Z5s выпустят в 2 вариациях. Речь идёт о модификации, которую оснастят процессором типа Snapdragon 710, а также о специальной версии Ferrari, которая получит процессор типа Snapdragon 845. ОЗУ для устройств составит 12 Гб. Две данные модификации будут функционировать с ZUI 10. Работа коробки модели будет осуществляться на базе «операционки» Android Pie.