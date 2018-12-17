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Владимир Кузьмин преобразился ради 27-летней невесты

Знаменитый российский и украинский певец Владимир Кузьмин в 63 года заметно похорошел и подтянулся. Ходят слухи, что артист ухаживает за собой ради некой Светланы, с которой в скором времени собирается сыграть свадьбу.
Владимир Кузьмин преобразился ради 27-летней невесты
На одном из концертов Владимира Кузьмина журналисты увидели певца на сцене в стильном и молодежном образе, который ему очень подходит благодаря красивой и подтянутой фигуре. Его спутница 27-летняя Светлана не шла на контакт с репортерами и все время углублялась в свой смартфон. Но ей это не мешало практически везде сопровождать своего возлюбленного.
Владимир Кузьмин преобразился ради 27-летней невесты

Владимир Кузьмин отказался комментировать слухи о предстоящей свадьбе, однако решил поделиться с публикой несколькими уроками в ухаживании за женщинами. По словам артиста, в этом нет ничего сложного, просто нужно чаще делать даме комплименты, дарить цветы и посвящать ей стихи. Что касается ухоженной фигуре, то он смог сделать ее такой благодаря утяжелителю в виде гитары. Дело в том, что Кузьмин не расстается с музыкальным инструментом ни на минуту, а играть на нем предпочитает только стоя. «Я хочу быстрее представить фанатам новый альбом и мечтаю прожить в таком темпе еще 40 лет» - добавил артист.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:38

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