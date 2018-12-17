Ольгу Рапунцель очень расстроило, что её сестра Алена не выиграла конкурс «Человек года 2018»





Как оказалось, длинноволосую красавицу очень расстроило то, что ее младшая сестра Алена Савкина не выиграла московскую квартиру в «Человеке года».По словам Ольги, она до сих пор не может поверить в то, что ее беременная родственница, которой предстоит в одиночку заниматься воспитанием первенца, не получила столичную недвижимость. Выяснилось, что Рапунцель была уверена в том, что именно Алене достанется главный приз.Возлюбленная Дмитрия Дмитренко уверена, что самым обидным является то, когда ты занимаешь второе место, особенно это касается таких проектных конкурсов, как «Человек года» или «Свадьба на миллион». Также молодая мамочка убеждена, что Рома может и сам заработать на собственную жилплощадь в Москве, чего не скажешь об Алене, ведь совсем скоро она станет матерью-одиночкой.Как рассказала Ольга, невзирая на то, что возле ее младшей сестры во время объявления результатов находилось вся ее семья, беременной девушке было очень тяжело. В какой-то момент Алена даже не смогла сдержать слез, ведь поняла, что за Рому болеет его любимый человек, чего не скажешь о ней.К слову, сама Савкина заявила, что очень счастлива за Романа Капаклы и Марину Африкантову, которые не только стали владельцами квартиры в Москве, но и совсем скоро узаконят свои отношения.