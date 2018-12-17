В Тульской области от действий пенсионерки пострадали четыре музыканта





Согласно предварительной информации, пожилая женщина связывалась по телефону с продюсерами и певцами, не прошедшими в финал популярного в Тульской обл. вокального конкурса. Местная пенсионерка выдавала себя за сотрудника медиа-холдинга. Она за определённую сумму денег предлагала помочь продвинуть музыкантов. Ирина Волк, являющаяся официальным представителем МВД РФ, отметила, что переговоры осуществлялись в режиме телефона, а также при помощи мессенджеров. Злоумышленница обещала подготовить оригинальные песни, видеоролики, дополнительные репетиции. За это она просила переводить на карту банка 6 000 – 28 000 руб. Все вырученные деньги пенсионерка обналичивала в местном банкомате.Представители МВД отмечают, что от действий пожилой злоумышленницы пострадали московские, тюменские и воронежские музыканты. На сегодняшний день представителями правоохранения проводятся работы по установлению обстоятельств совершенных преступлений.