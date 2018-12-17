АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иностранные знаменитости, пожелавшие переехать в Россию
EUR 75.39 USD 66.43
Курс валют на 15.12.2018

В Тульской области от действий пенсионерки пострадали четыре музыканта

В Тульской обл. возбудили УД о мошенничестве. От незаконных действий пенсионерки, проживающей в Суворове, пострадало 4 музыканта.

В Тульской области от действий пенсионерки пострадали четыре музыканта


Согласно предварительной информации, пожилая женщина связывалась по телефону с продюсерами и певцами, не прошедшими в финал популярного в Тульской обл. вокального конкурса. Местная пенсионерка выдавала себя за сотрудника медиа-холдинга. Она за определённую сумму денег предлагала помочь продвинуть музыкантов. Ирина Волк, являющаяся официальным представителем МВД РФ, отметила, что переговоры осуществлялись в режиме телефона, а также при помощи мессенджеров. Злоумышленница обещала подготовить оригинальные песни, видеоролики, дополнительные репетиции. За это она просила переводить на карту банка 6 000 – 28 000 руб. Все вырученные деньги пенсионерка обналичивала в местном банкомате.

Представители МВД отмечают, что от действий пожилой злоумышленницы пострадали московские, тюменские и воронежские музыканты. На сегодняшний день представителями правоохранения проводятся работы по установлению обстоятельств совершенных преступлений.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:42

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова пригласила всех, кто скучает по ней,
Магнитогорский студент насмерть замёрз на трассе
Ольгу Рапунцель очень расстроило, что её сестра
В Тульской области от действий пенсионерки
Человечество вымрет из-за отказа от секса,
В Сети появилось первое видео с девичника
Эксперты анонсировали список самых брутальных
Ани Лорак показала архивную запись своего
Работу камчатского аэропорта приостановили
Ким Кардашьян в Instagram показала удивительное
Евросоюз не спешит пропускать Украину на свой
Ученые: Библейская гора Синай расположена в
В Подмосковье из-за обрушения здания погиб один
УАЗ «Патриот» протестировали в Санкт-Петербурге в
Ученые: Растения тоже могут впадать в длительную
Специалисты Hyundai представили сенсор отпечатков
Дмитрий Тарасов впервые взял в отпуск тёщу
Медики рассказали, чем может закончиться
Зонд Rosetta несколько раз пролетел через ударную
В Сеть попала фотография суррогатной матери,
Николай Бандурин и его жена попали в больницу с
В Хабаровском крае в реку под лед провалился
Илья Яббаров лишил Алену Савкину квартиры в Москве
Юлий Гусман рассказал журналистам о богатстве
Супермодель Синди Кроуфорд собирается развестись
Экс-участница «Дома-2» Мария Кохно попала в
У звезды «Дома-2» Алены Водонаевой взломали
В адрес Джеффри Раша последовало обвинение в
Певица Нюша опубликовала трогательное фото вместе
Виктор Дробыш заявил о возвращении Николая
Просмотреть все новости