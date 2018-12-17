В Сети появилось первое видео с девичника Александры Черно

«Не верю, что Черно отпраздновала свой девичник в караоке-баре и даже в клубец не ездила! Зная Сашу, сложно в это поверить!» - продолжают писать в Сети.





22 декабря Александра и Иосиф сыграют свадьбу. Невзирая на многочисленные скандалы и недопонимание парочка решила не откладывать праздник. И судя по видеороликам, которые продолжают появляться в Сети, будущие молодожены все-таки устроили себе вечеринки, на которых окончательно распрощались со своей холостяцкой жизнью.Несколько часов назад в социальных сетях появились первые кадры с девичника одной из самых скандальных участниц реалити-шоу «Дом-2». Как видно на ролике, праздновать свой последний день свободы Александра не захотела на рок-концерте. В свою очередь Черно отдала свое предпочтение простому караоке-бару, который, подчеркнем, находится даже не в Москве.Как удалось выяснить, будущая невеста в компании некоторых жительниц Поляны отправилась в Сергиев Посад, где к девушкам присоединились некоторые бывшие участницы телестройки, а также близкие подруги Саши.Нужно сказать, что интернет-пользователи поспешили высказать свое мнение по поводу девичника Черно. Многие из фолловеров указали, что сильно сомневаются в том, что вечеринка участницы «Дома-2» могла закончиться обычным походом в караоке-бар.