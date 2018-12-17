Эксперты анонсировали список самых брутальных пикапов





Есть также модификация на 6,5 тонн. На четвёртом месте оказалась японская Toyota Tundra. Авто поставляют с 5.7-литровым мотором на 400 л.с. В кузове машины можно разместить квадроцикл. На третьей позиции оказался японский пикап Nissan Titan Warrior. Под капотом авто размещается пятилитровый дизель на 315 л.с. Бензиновый аналог мотора выдаёт 400 л.с., однако много употребляет горючего. Второе место досталось американскому Dodge Ram. Авто имеет довольно неординарный экстерьер.На первом месте разместился Ford Raptor. Данный пикап создали на базе Ford F-150. Авто оснащается 6,2-литровым мотором на 411 лошадиных сил. Расход топлива достигает 20 литров в смешанном режиме.