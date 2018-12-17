АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иностранные знаменитости, пожелавшие переехать в Россию
EUR 75.39 USD 66.43
Курс валют на 15.12.2018

Ани Лорак показала архивную запись своего выступления в 15 лет

Знаменитая украинская и российская певица Ани Лорак в своем блоге Instagram показала свое самое первое выступление в телепередаче «Утренняя звезда», где ей 15 лет. Пост артистка посвятила юбилею знаменитого теле и радиоведущего Юрия Николаева, который тогда вел эту программу.
Ани Лорак показала архивную запись своего выступления в 15 лет

Ани Лорак решила таким образом поздравить с 70-летием ведущего программы, где начался творческий путь тогда еще юной артистки. Под своей публикацией она написала так: «Поздравляю дорогого Юрия Николаева с юбилеем! Невероятно, но именно с этого конкурса началась моя творческая жизнь. Спасибо настоящему мастеру своего дела и служителю Музыки! С Днём рождения, дядя Юра!».

Читатели блога Ани Лорак сошлись во мнении, что такой талант не должен пропадать, и было бы обидно, если бы его не заметили. Многие отметили, что у их кумира божественный голос и натуральная красота от природы.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:09

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова пригласила всех, кто скучает по ней,
Магнитогорский студент насмерть замёрз на трассе
Ольгу Рапунцель очень расстроило, что её сестра
В Тульской области от действий пенсионерки
Человечество вымрет из-за отказа от секса,
В Сети появилось первое видео с девичника
Эксперты анонсировали список самых брутальных
Ани Лорак показала архивную запись своего
Работу камчатского аэропорта приостановили
Ким Кардашьян в Instagram показала удивительное
Евросоюз не спешит пропускать Украину на свой
Ученые: Библейская гора Синай расположена в
В Подмосковье из-за обрушения здания погиб один
УАЗ «Патриот» протестировали в Санкт-Петербурге в
Ученые: Растения тоже могут впадать в длительную
Специалисты Hyundai представили сенсор отпечатков
Дмитрий Тарасов впервые взял в отпуск тёщу
Медики рассказали, чем может закончиться
Зонд Rosetta несколько раз пролетел через ударную
В Сеть попала фотография суррогатной матери,
Николай Бандурин и его жена попали в больницу с
В Хабаровском крае в реку под лед провалился
Илья Яббаров лишил Алену Савкину квартиры в Москве
Юлий Гусман рассказал журналистам о богатстве
Супермодель Синди Кроуфорд собирается развестись
Экс-участница «Дома-2» Мария Кохно попала в
У звезды «Дома-2» Алены Водонаевой взломали
В адрес Джеффри Раша последовало обвинение в
Певица Нюша опубликовала трогательное фото вместе
Виктор Дробыш заявил о возвращении Николая
Просмотреть все новости