Ани Лорак показала архивную запись своего выступления в 15 лет

Ани Лорак решила таким образом поздравить с 70-летием ведущего программы, где начался творческий путь тогда еще юной артистки. Под своей публикацией она написала так: «Поздравляю дорогого Юрия Николаева с юбилеем! Невероятно, но именно с этого конкурса началась моя творческая жизнь. Спасибо настоящему мастеру своего дела и служителю Музыки! С Днём рождения, дядя Юра!».Читатели блога Ани Лорак сошлись во мнении, что такой талант не должен пропадать, и было бы обидно, если бы его не заметили. Многие отметили, что у их кумира божественный голос и натуральная красота от природы.