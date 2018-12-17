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В Подмосковье из-за обрушения здания погиб один человек

В Подмосковье вследствие частичного обрушения здания обнаружили одного погибшего человека. Ситуация контролируется представителями регионального УМЧС РФ.

В Подмосковье из-за обрушения здания погиб один человек


На территории города Дзержинск 17 декабря вследствие обрушения части здания пострадало четыре человека. Строение находится по улице Академика Жукова. Спасатели обнаружили под элементами завала одного погибшего человека. По всей видимости, помощь требуется ещё трём гражданам. Специалисты сообщили, что пострадавшие в настоящее время подают признаки жизни. Однако по причине серьезных травм им требуется срочная госпитализация. Медицинские специалисты оценивают состояние людей, пребывающих под завалами, как тяжелое.

Согласно предварительной информации, причиной обрушения 170 м² кровли является снег. В общем, площадь одноэтажного строения достигает 1600 м².



 
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Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:41

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