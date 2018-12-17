Ученые: Библейская гора Синай расположена в современной Саудовской Аравии

До сих пор историки мира не могут найти точное местонахождение загадочной библейской горы Синай. Как известно, она была упомянута в священных писаниях, где говорится о том, что Моисей мог вести диалог с Богом именно там. Во время беседы с Всевышним пророк узнал, о чем гласят 10 заповедей. Считалось, что священный объект находится на территории Египта, однако автор диссертации уверен, что его настоящее расположение в Саудовской Аравии в провинции Табук. И теперь гора называется Джабаль-эль-Лауз, а ее высота 2400 м. Чарльз Уиттакер считает, что она лучше всего подходит под описание, тем более на ее скалах обнаружено множество надписей, также совпадают природные особенности и рельеф. Но самым главным доказательством является найденный внутри горы каменный алтарь, где был установлен идол Золотой коровы, который создали израильтяне.