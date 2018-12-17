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Ученые: Библейская гора Синай расположена в современной Саудовской Аравии

Американский ученый Чарльз Уиттакер утверждает, что библейская гора Синай находится на территории современной Саудовской Аравии. В его 285-страничной диссертации приведено множество доказательств, включая высоту и расположение.
Ученые: Библейская гора Синай расположена в современной Саудовской Аравии
До сих пор историки мира не могут найти точное местонахождение загадочной библейской горы Синай. Как известно, она была упомянута в священных писаниях, где говорится о том, что Моисей мог вести диалог с Богом именно там. Во время беседы с Всевышним пророк узнал, о чем гласят 10 заповедей. Считалось, что священный объект находится на территории Египта, однако автор диссертации уверен, что его настоящее расположение в Саудовской Аравии в провинции Табук. И теперь гора называется Джабаль-эль-Лауз, а ее высота 2400 м. Чарльз Уиттакер считает, что она лучше всего подходит под описание, тем более на ее скалах обнаружено множество надписей, также совпадают природные особенности и рельеф. Но самым главным доказательством является найденный внутри горы каменный алтарь, где был установлен идол Золотой коровы, который создали израильтяне.
Ученые: Библейская гора Синай расположена в современной Саудовской Аравии

Что касается властей Саудовской Аравии, то они отрицают все доказательства. А вот сотрудники Базового института библейских исследований поддержали коллегу и так же считают, что гора Джабаль-эль-Лауз в прошлом была той самой горой Синай.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:43

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