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УАЗ «Патриот» протестировали в Санкт-Петербурге в условиях бездорожья

УАЗ «Патриот» решили обкатать в условиях бездорожья на территории Санкт-Петербурга. Данное тестирование проводил Денис Василишин, являющийся автомобильным блогером.

УАЗ «Патриот» протестировали в Санкт-Петербурге в условиях бездорожья


В Сети выложили полную версию испытаний. Для таких тестов Василишин решил взять версию УАЗ «Патриот», оснащаемый специальной подвеской «бигфут». Авто имеет большие колеса и усиленную раму. Такие версии обычно используются для состязаний «Monster Jam», но не для «жёсткого» тяжёлого бездорожья. В итоге автомобиль смог справиться с испытаниями. Модель в рамках первого этапа поднялась с места по грязевой горке. При этом авто не понадобилось ускоряться. Было ощущение, что машина едет просто по ровной дороге. В рамках второго теста авто съехало с довольно крутого холма. При этом отлично сработала установленная на УАЗ «Патриот» подвеска. Водитель не почувствовал каких-либо неудобств.



Транспортное средство превосходно преодолело затяжные заснеженные поля, глубокие ямы, тяжёлые подъёмы. Между тем отсутствовали пробуксовки. УАЗ «Патриот» преодолевал все препятствия на хорошей скорости. По мнению Василишина, данное авто следует проверить на Эвересте.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:37

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