АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иностранные знаменитости, пожелавшие переехать в Россию
EUR 75.39 USD 66.43
Курс валют на 15.12.2018

Ученые: Растения тоже могут впадать в длительную спячку аналогично животным

Ученые после исследования некоторых видов растений сделали неожиданные выводы. Оказалось, что они тоже могут впадать в длительную спячку аналогично животным из-за невозможности семян и корней прорастать в земле длительное время.
Ученые: Растения тоже могут впадать в длительную спячку аналогично животным

Они обратили внимание на поведение Башмачка настоящего, Пыльцеголовника длиннолистного и других представителей флоры, выбирающих благоприятные природные условия с оценкой будущее перспективы сохранения вида. Потому во время спячки популяция увеличивается, а также может избежать уничтожения вредителями.

Ученые выяснили, что растения выживают без фотосинтеза благодаря почвенным грибкам, дающим им питательные вещества. После этого они считают их разумными творениями природы, способными анализировать и предвидеть будущее.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:28

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Библейская гора Синай расположена в
В Подмосковье из-за обрушения здания погиб один
УАЗ «Патриот» протестировали в Санкт-Петербурге в
Ученые: Растения тоже могут впадать в длительную
Специалисты Hyundai представили сенсор отпечатков
Дмитрий Тарасов впервые взял в отпуск тёщу
Медики рассказали, чем может закончиться
Зонд Rosetta несколько раз пролетел через ударную
В Сеть попала фотография суррогатной матери,
Николай Бандурин и его жена попали в больницу с
В Хабаровском крае в реку под лед провалился
Илья Яббаров лишил Алену Савкину квартиры в Москве
Юлий Гусман рассказал журналистам о богатстве
Супермодель Синди Кроуфорд собирается развестись
Экс-участница «Дома-2» Мария Кохно попала в
У звезды «Дома-2» Алены Водонаевой взломали
В адрес Джеффри Раша последовало обвинение в
Певица Нюша опубликовала трогательное фото вместе
Виктор Дробыш заявил о возвращении Николая
Виктория Романец узнала про дорогой подарок
Ольга Серябкина порадовала поклонников новым
Учёные рассказали о взаимосвязи матки и работы
Экс-возлюбленная Евгения Осина Елена Скорнякова
Эксперты составили рейтинг самых значимых новых
Звезда "Дома-2" Маргарита Марсо устроила своему
Ксения Бородина в Instagram заявила, что экскорт
Учёные: В подводном вулкане Тихого океана обитают
Звезда "Дома-2" Юля Романова подралась с мужем
Главная блондинка "Дома-2" Марина Африкантова
Великую пирамиду Хеопса строили изнутри,
Просмотреть все новости