Ученые: Растения тоже могут впадать в длительную спячку аналогично животным





Они обратили внимание на поведение Башмачка настоящего, Пыльцеголовника длиннолистного и других представителей флоры, выбирающих благоприятные природные условия с оценкой будущее перспективы сохранения вида. Потому во время спячки популяция увеличивается, а также может избежать уничтожения вредителями.Ученые выяснили, что растения выживают без фотосинтеза благодаря почвенным грибкам, дающим им питательные вещества. После этого они считают их разумными творениями природы, способными анализировать и предвидеть будущее.