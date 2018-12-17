Ученые: Растения тоже могут впадать в длительную спячку аналогично животным
Ученые после исследования некоторых видов растений сделали неожиданные выводы. Оказалось, что они тоже могут впадать в длительную спячку аналогично животным из-за невозможности семян и корней прорастать в земле длительное время.
Они обратили внимание на поведение Башмачка настоящего, Пыльцеголовника длиннолистного и других представителей флоры, выбирающих благоприятные природные условия с оценкой будущее перспективы сохранения вида. Потому во время спячки популяция увеличивается, а также может избежать уничтожения вредителями.
Ученые выяснили, что растения выживают без фотосинтеза благодаря почвенным грибкам, дающим им питательные вещества. После этого они считают их разумными творениями природы, способными анализировать и предвидеть будущее.
Они обратили внимание на поведение Башмачка настоящего, Пыльцеголовника длиннолистного и других представителей флоры, выбирающих благоприятные природные условия с оценкой будущее перспективы сохранения вида. Потому во время спячки популяция увеличивается, а также может избежать уничтожения вредителями.
Ученые выяснили, что растения выживают без фотосинтеза благодаря почвенным грибкам, дающим им питательные вещества. После этого они считают их разумными творениями природы, способными анализировать и предвидеть будущее.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:28