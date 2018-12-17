Дмитрий Тарасов впервые взял в отпуск тёщу Викторию

Мы уже сообщали, что по обыкновению спортсмен улетел на Мальдивы.Разумеется, Дмитрий на тёплый песочек взял с собой супругу Анастасию Костенко и дочурку Милану. Надо отметить, что вместе с ними полетели мама Тарасова и его теща.Такой большой компанией они отправились отдыхать в первый раз. А для малышки это путешествие стало вообще первой поездкой за рубеж. Анастасия уже рассказывала в Инстаграм, что перед вылетом она не волновалась и почему-то была уверена в своей дочке.Девушка уже успела прислать фотографию, где она вместе с мамой Викторией качаются на качелях.Многие подписчики уже спросили Дмитрия, почему он повез отдыхать близких в то же место, где отдыхал со своей второй супругой — Ольгой Бузовой. Многие также сообщили, что бывшую тещу Ирину Александровну Бузову он никогда не брал с собой в путешествие.