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Дмитрий Тарасов впервые взял в отпуск тёщу Викторию

После продолжительного футбольного сезона игрок московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов улетел в тёплые страны восстанавливать силы.

Мы уже сообщали, что по обыкновению спортсмен улетел на Мальдивы.

Дмитрий Тарасов впервые взял в отпуск тёщу Викторию

Разумеется, Дмитрий на тёплый песочек взял с собой супругу Анастасию Костенко и дочурку Милану. Надо отметить, что вместе с ними полетели мама Тарасова и его теща.

Такой большой компанией они отправились отдыхать в первый раз. А для малышки это путешествие стало вообще первой поездкой за рубеж. Анастасия уже рассказывала в Инстаграм, что перед вылетом она не волновалась и почему-то была уверена в своей дочке.

Дмитрий Тарасов впервые взял в отпуск тёщу Викторию

Девушка уже успела прислать фотографию, где она вместе с мамой Викторией качаются на качелях.

Многие подписчики уже спросили Дмитрия, почему он повез отдыхать близких в то же место, где отдыхал со своей второй супругой — Ольгой Бузовой. Многие также сообщили, что бывшую тещу Ирину Александровну Бузову он никогда не брал с собой в путешествие.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:09

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