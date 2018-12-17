Специалисты Hyundai представили сенсор отпечатков пальцев, заменяющий ключи





Если у одного авто имеется одновременно несколько пользователей, тогда бортовым компьютером фиксируется выставленная каждым водителем позиция рулевого колеса, настройки автомобильных зеркал, кресла, а также ряд прочих параметров. Каждый раз проводится индивидуальная настройка в ходе идентификации человека. Первый раз систему доступа по отпечатку использовали в вариации Santa Fe, которую презентовали в Китае.Технология сканирования отпечатков пальцев применяется в сфере информационной защиты уже довольно давно. В авто применение данной инновации откладывали из-за некоторых трудностей в области безопасности, а также общей надежности современных сенсоров. Представители Hyundai Motor сейчас утверждают, что они смогли успешно преодолеть все препятствия. Конструкторы заявили, что шанс получения ошибки идентификационной системы составляет не более 1 случая на 50 000 активаций.