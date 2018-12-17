Зонд Rosetta несколько раз пролетел через ударную волну кометы Чурюмова-Герасименко
Космический зонд Rosetta за два года успел несколько раз пролететь сквозь ударную волну кометы 67P/Чурюмова-Герасименко. Во время миссии европейского космического агентства ESA астрофизики впервые обнаружили, как в Солнечной системе образуются ударные волны вокруг кометы.
Ударные волны появляются в тот момент, когда заряженные частицы, выброшенные Солнцем, огибают объект, находящийся на их пути. В результате перед небесным телом, в данном случае кометой, образуется изогнутая волна. Ученые сравнивают ее с волной, образующейся вокруг носа корабля.
По словам сотрудника Королевского бельгийского института космической аэрономии и университета Умео Герберта Ганелла, им не сразу удалось обнаружить изгиб ударной волны. С 2014 по 2016 годы зонд Rosetta осуществил масштабные поиски границы волны, для этого он пролетел почти 1500 км от центра кометы Чурюмова-Герасименко. Однако оказалось, что двигалась ударная волна немного иначе, чем предсказывали ученые. Поэтому впервые волну удалось обнаружить только в 2015 году, хотя космический аппарат до этого момента пролетел сквозь нее, как минимум дважды.
Ударные волны появляются в тот момент, когда заряженные частицы, выброшенные Солнцем, огибают объект, находящийся на их пути. В результате перед небесным телом, в данном случае кометой, образуется изогнутая волна. Ученые сравнивают ее с волной, образующейся вокруг носа корабля.
По словам сотрудника Королевского бельгийского института космической аэрономии и университета Умео Герберта Ганелла, им не сразу удалось обнаружить изгиб ударной волны. С 2014 по 2016 годы зонд Rosetta осуществил масштабные поиски границы волны, для этого он пролетел почти 1500 км от центра кометы Чурюмова-Герасименко. Однако оказалось, что двигалась ударная волна немного иначе, чем предсказывали ученые. Поэтому впервые волну удалось обнаружить только в 2015 году, хотя космический аппарат до этого момента пролетел сквозь нее, как минимум дважды.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:00