Зонд Rosetta несколько раз пролетел через ударную волну кометы Чурюмова-Герасименко





Ударные волны появляются в тот момент, когда заряженные частицы, выброшенные Солнцем, огибают объект, находящийся на их пути. В результате перед небесным телом, в данном случае кометой, образуется изогнутая волна. Ученые сравнивают ее с волной, образующейся вокруг носа корабля.По словам сотрудника Королевского бельгийского института космической аэрономии и университета Умео Герберта Ганелла, им не сразу удалось обнаружить изгиб ударной волны. С 2014 по 2016 годы зонд Rosetta осуществил масштабные поиски границы волны, для этого он пролетел почти 1500 км от центра кометы Чурюмова-Герасименко. Однако оказалось, что двигалась ударная волна немного иначе, чем предсказывали ученые. Поэтому впервые волну удалось обнаружить только в 2015 году, хотя космический аппарат до этого момента пролетел сквозь нее, как минимум дважды.