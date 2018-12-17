АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иностранные знаменитости, пожелавшие переехать в Россию
EUR 75.39 USD 66.43
Курс валют на 15.12.2018

Зонд Rosetta несколько раз пролетел через ударную волну кометы Чурюмова-Герасименко

Космический зонд Rosetta за два года успел несколько раз пролететь сквозь ударную волну кометы 67P/Чурюмова-Герасименко. Во время миссии европейского космического агентства ESA астрофизики впервые обнаружили, как в Солнечной системе образуются ударные волны вокруг кометы.

Зонд Rosetta несколько раз пролетел через ударную волну кометы Чурюмова-Герасименко


Ударные волны появляются в тот момент, когда заряженные частицы, выброшенные Солнцем, огибают объект, находящийся на их пути. В результате перед небесным телом, в данном случае кометой, образуется изогнутая волна. Ученые сравнивают ее с волной, образующейся вокруг носа корабля.

По словам сотрудника Королевского бельгийского института космической аэрономии и университета Умео Герберта Ганелла, им не сразу удалось обнаружить изгиб ударной волны. С 2014 по 2016 годы зонд Rosetta осуществил масштабные поиски границы волны, для этого он пролетел почти 1500 км от центра кометы Чурюмова-Герасименко. Однако оказалось, что двигалась ударная волна немного иначе, чем предсказывали ученые. Поэтому впервые волну удалось обнаружить только в 2015 году, хотя космический аппарат до этого момента пролетел сквозь нее, как минимум дважды.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Библейская гора Синай расположена в
В Подмосковье из-за обрушения здания погиб один
УАЗ «Патриот» протестировали в Санкт-Петербурге в
Ученые: Растения тоже могут впадать в длительную
Специалисты Hyundai представили сенсор отпечатков
Дмитрий Тарасов впервые взял в отпуск тёщу
Медики рассказали, чем может закончиться
Зонд Rosetta несколько раз пролетел через ударную
В Сеть попала фотография суррогатной матери,
Николай Бандурин и его жена попали в больницу с
В Хабаровском крае в реку под лед провалился
Илья Яббаров лишил Алену Савкину квартиры в Москве
Юлий Гусман рассказал журналистам о богатстве
Супермодель Синди Кроуфорд собирается развестись
Экс-участница «Дома-2» Мария Кохно попала в
У звезды «Дома-2» Алены Водонаевой взломали
В адрес Джеффри Раша последовало обвинение в
Певица Нюша опубликовала трогательное фото вместе
Виктор Дробыш заявил о возвращении Николая
Виктория Романец узнала про дорогой подарок
Ольга Серябкина порадовала поклонников новым
Учёные рассказали о взаимосвязи матки и работы
Экс-возлюбленная Евгения Осина Елена Скорнякова
Эксперты составили рейтинг самых значимых новых
Звезда "Дома-2" Маргарита Марсо устроила своему
Ксения Бородина в Instagram заявила, что экскорт
Учёные: В подводном вулкане Тихого океана обитают
Звезда "Дома-2" Юля Романова подралась с мужем
Главная блондинка "Дома-2" Марина Африкантова
Великую пирамиду Хеопса строили изнутри,
Просмотреть все новости