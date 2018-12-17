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В Сеть попала фотография суррогатной матери, которая родит Ольге Бузовой первенца

В социальных сетях появился снимок девушки, которая выносит новоиспеченной артистке Ольге Бузовой первенца.

Не секрет, что в последнее время Ольга довольно часто начала говорить о том, что хочет уже наконец-таки обзавестись любимым мужчиной и наследниками. Только вот в то, что ей все-таки посчастливится встретить того «единственного», Бузова уже не слишком сильно верит.

В Сеть попала фотография суррогатной матери, которая родит Ольге Бузовой первенца

Впрочем, идея обзавестись детьми ведущую «Дома-2» по-прежнему не покидает, ведь телезнаменитость уже практически мечтает о том, чтобы отдавать свою любовь, ласку и доброту тому человечку, который никогда ее не придаст и будет по-настоящему ценить все, что она ему дает.

Многие интернет-пользователи заметили, что в последний месяц Ольга довольно активно начала привлекать к себе внимание темой детей, выкладывает на страничке в Instagram фотографии с малышами. Как бы там ни было, но стать мамой без любимого мужчины у Бузовой не получится.

В Сеть попала фотография суррогатной матери, которая родит Ольге Бузовой первенца

В Сети даже поговаривают, что певица просто не может забеременеть из-за огромного количества абортов, которые она сделала, когда еще была участницей «Дома-2». Но из этой ситуации Ольга нашла выход. Как выяснилось, Бузова совсем скоро станет мамой, причем уже в начале 2019 года.

По слухам, которые продолжают активно распространяться по социальным сетям, вынашивает Оле первенца армянская девушка, которая внешне очень похожа на Бузову. А это значит, что ведущей «Дома-2» на днях придется активно заниматься покупками детских вещей.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:53

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