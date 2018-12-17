Илья Яббаров лишил Алену Савкину квартиры в Москве





Как стало известно, победителем проектного конкурса «Человек года 2018» стал Роман Капаклы. И это при том, что практически весь коллектив, руководство и телезрители «Дома-2» были уверены, что победа достанется беременной Рапунцель-младшей, которой придется в одиночку заниматься воспитанием ребенка от Яббарова.Нужно сказать, что некоторые поклонники реалити-шоу не так давно поговаривали, что Алена категорически не хочет прощать Илью не просто так. По мнению фанатов проекта, Савкина была уверена, что если она останется матерью-одиночкой, именно в этом случае ей могут подарить квартиру в Москве. Оказалось, что Яббаров все-таки отыскал способ, чтобы отомстить экс-избраннице.Нашим журналистам удалось выяснить, что сначала Капаклы и будущая мамочка набрали одинаковое количество голосов, поэтому ведущие приняли довольно неожиданное решение. Руководство «Дома-2» доверило Яббарову решить, кто получит не только званием «Человека года 2018», но и станет владельцем столичной недвижимости.Отметим, что для Ильи этот момент стал по-настоящему звездным. Мужчина не стал долго думать и заявил, что отдает свой голос не девушке, которая якобы променяла его искренние чувства на 3 миллиона рублей, а своему другу – Роману. Поступок Яббарова шокировал не только Алену, но и всех участников реалити-шоу.