Николай Бандурин и его жена попали в больницу с ожогами после пожара в доме

Николай Бандурин сильно пострадал от пожара в своем доме, который находится в Подмосковье. Его жена получила ожоги второй степени, огонь сжег даже волосы на ее голове. Сам же артист, несмотря, на ожоги на спине и сильную боль отправился в гастрольный тур по Казахстану. На такой шаг Бандурин решился, поскольку не хотел подводить своих верных зрителей, которые долго ждали праздника и его шуток. Когда он вернулся с турне, то сразу отправился в больницу к супруге. Однако он решил остаться и получить медицинскую помощь.Николай Бандурин признался, что остался жив только благодаря своей жене. Дело в том, что очаг возгорания начался на втором этаже, где спал артист. Марина Бандурина услышав запах гари, побежала спасать мужа, а после отправилась к домашним животным.