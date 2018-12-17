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Николай Бандурин и его жена попали в больницу с ожогами после пожара в доме

Известный российский юморист-частушечник Николай Бандурин в своем интервью рассказала о сильных ожогах, которые получил во время пожара в собственном доме. В Instagram артист опубликовал видеоролик, где можно увидеть последствия трагедии. Сейчас он и его жена находятся в больнице.

Николай Бандурин и его жена попали в больницу с ожогами после пожара в доме

Николай Бандурин сильно пострадал от пожара в своем доме, который находится в Подмосковье. Его жена получила ожоги второй степени, огонь сжег даже волосы на ее голове. Сам же артист, несмотря, на ожоги на спине и сильную боль отправился в гастрольный тур по Казахстану. На такой шаг Бандурин решился, поскольку не хотел подводить своих верных зрителей, которые долго ждали праздника и его шуток. Когда он вернулся с турне, то сразу отправился в больницу к супруге. Однако он решил остаться и получить медицинскую помощь.

Николай Бандурин признался, что остался жив только благодаря своей жене. Дело в том, что очаг возгорания начался на втором этаже, где спал артист. Марина Бандурина услышав запах гари, побежала спасать мужа, а после отправилась к домашним животным.



 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 10:43

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