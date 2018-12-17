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Экс-участница «Дома-2» Мария Кохно попала в больницу с нервным истощением

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Мария Кохно была срочно госпитализирована в клинику из-за тяжелых проблем со здоровьем.

Считанные часы назад стало известно, что бывшая участница скандально-известной телестройки попала в одну из московских больниц. Причиной госпитализации Кохно стало нервное истощение.

Экс-участница «Дома-2» Мария Кохно попала в больницу с нервным истощением

Как удалось выяснить нашим репортерам, Мария оказалась на больничной койке из-за того, что слишком устала от жесткого рабочего графика, ведь блондинке приходится буквально каждый день посещать различные съемки, работать и в тоже время заниматься благотворительностью.

По словам Кохно, ей внезапно стало плохо, поэтому врачи скорой помощи срочно доставили ее в больницу. Только пробыла в клинике девушка недолго и несмотря на то, что ее выписали, она снова едва не потеряла сознание. В результате медики установили, что у Марии нервное истощение и приписали ей отдых и постельный режим.

Экс-участница «Дома-2» Мария Кохно попала в больницу с нервным истощением

Впрочем, бывшая участница «Дома-2» не планирует откладывать свои дела «на потом», особенно это касается ее благотворительных фондов. Известно, что Мария организовала сразу три благотворительных фонда и теперь продолжает активно помогать нуждающимся.

Нужно сказать, что многие поклонники Кохно подозревают, что их любимицу преследует какой-то рок, из-за которого девушка постоянно попадает в неприятные ситуации. К примеру, этим летом Мария дважды на отдыхе пострадала от грабителей и несколько раз попадала в больницу с отравлением.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:07

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