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Супермодель Синди Кроуфорд собирается развестись с Рэнди Гербером

Близкие друзья Синди Кроуфорд заявили о скором расторжении брака модели и предпринимателя Рэнди Гербера. Недавно Кроуфорд появилась в публичном месте без обручального кольца, а теперь все чаще возникают слухи о регулярных скандалах в их семье.

Супермодель Синди Кроуфорд собирается развестись с Рэнди Гербером


Долгое время Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер считались идеальной семейной парой. Но даже у таких людей в отношениях возникают кризисные периоды. Сама Синди Кроуфорд пояснила, что былых чувств у нее не осталось, двое детей Кайя и Пресли начали самостоятельную жизнь, поэтому теперь их ничего вместе не сдерживает.

Официально о расторжении брака Синди Кроуфорд еще не заявляла, но сделает она это после подачи документов на развод. В данный момент 52-летняя модель наводит порядок в финансовых делах, ведь громкий развод будет сопровождаться не менее громкой дележкой совместно нажитого имущества.

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Sunday plans...

Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford)



 
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ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:15

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