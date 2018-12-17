Супермодель Синди Кроуфорд собирается развестись с Рэнди Гербером
Близкие друзья Синди Кроуфорд заявили о скором расторжении брака модели и предпринимателя Рэнди Гербера. Недавно Кроуфорд появилась в публичном месте без обручального кольца, а теперь все чаще возникают слухи о регулярных скандалах в их семье.
Долгое время Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер считались идеальной семейной парой. Но даже у таких людей в отношениях возникают кризисные периоды. Сама Синди Кроуфорд пояснила, что былых чувств у нее не осталось, двое детей Кайя и Пресли начали самостоятельную жизнь, поэтому теперь их ничего вместе не сдерживает.
Официально о расторжении брака Синди Кроуфорд еще не заявляла, но сделает она это после подачи документов на развод. В данный момент 52-летняя модель наводит порядок в финансовых делах, ведь громкий развод будет сопровождаться не менее громкой дележкой совместно нажитого имущества.
Долгое время Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер считались идеальной семейной парой. Но даже у таких людей в отношениях возникают кризисные периоды. Сама Синди Кроуфорд пояснила, что былых чувств у нее не осталось, двое детей Кайя и Пресли начали самостоятельную жизнь, поэтому теперь их ничего вместе не сдерживает.
Официально о расторжении брака Синди Кроуфорд еще не заявляла, но сделает она это после подачи документов на развод. В данный момент 52-летняя модель наводит порядок в финансовых делах, ведь громкий развод будет сопровождаться не менее громкой дележкой совместно нажитого имущества.
ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:15