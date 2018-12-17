У звезды «Дома-2» Алены Водонаевой взломали телефон
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева обратилась к хакерам, который взломали ее телефон.
Несколько часов назад Алена разместила у себя на страничке в Instagram свежий Stories, в котором сделала очень важное заявление.
По словам Водонаевой, ее телефонный номер был взломан хакерами, которым удалось получить доступ к ее месседжеру WhatsApp. Как выяснилось, именно через WhatsApp звезда «Дома-2» вела не только личные переписки с друзьями и родственниками, но и общалась с влиятельными людьми, с которыми обсуждала различные бизнес-проекты.
Алена поспешила попросить своих родственников и тех, у кого есть ее номер телефона, не верить, если вдруг они получат от нее сообщение о том, что ей якобы нужна помощь или она попала в жуткую ситуацию и ей срочно нужны большие деньги.
Также экс-участница телепроекта «Дом-2» поспешила обратиться к тем людям, которые сломали ей телефон. Водонаева заявила, что не будет платить шантажистам ни копейки, а также подчеркнула, что понимает, почему ее номер взломали. По мнению Алены, всему виной обычная зависть, ведь ее успех, особенно после выхода книги «Голая», не дает многим спокойно спать.
Несколько часов назад Алена разместила у себя на страничке в Instagram свежий Stories, в котором сделала очень важное заявление.
По словам Водонаевой, ее телефонный номер был взломан хакерами, которым удалось получить доступ к ее месседжеру WhatsApp. Как выяснилось, именно через WhatsApp звезда «Дома-2» вела не только личные переписки с друзьями и родственниками, но и общалась с влиятельными людьми, с которыми обсуждала различные бизнес-проекты.
«Дорогие мои друзья, подчеркиваю слово «друзья», так как подразумеваю людей, с которыми мы ведем переписки в WhatsApp, коллеги, знакомые, друзья, родственники и все, все, все..Я надеюсь, что вы все сейчас меня слышите..» - начала свое обращение Водонаева к друзьям и коллегам в новом Stories.
Алена поспешила попросить своих родственников и тех, у кого есть ее номер телефона, не верить, если вдруг они получат от нее сообщение о том, что ей якобы нужна помощь или она попала в жуткую ситуацию и ей срочно нужны большие деньги.
Также экс-участница телепроекта «Дом-2» поспешила обратиться к тем людям, которые сломали ей телефон. Водонаева заявила, что не будет платить шантажистам ни копейки, а также подчеркнула, что понимает, почему ее номер взломали. По мнению Алены, всему виной обычная зависть, ведь ее успех, особенно после выхода книги «Голая», не дает многим спокойно спать.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:44