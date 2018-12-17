У звезды «Дома-2» Алены Водонаевой взломали телефон

«Дорогие мои друзья, подчеркиваю слово «друзья», так как подразумеваю людей, с которыми мы ведем переписки в WhatsApp, коллеги, знакомые, друзья, родственники и все, все, все..Я надеюсь, что вы все сейчас меня слышите..» - начала свое обращение Водонаева к друзьям и коллегам в новом Stories.





Несколько часов назад Алена разместила у себя на страничке в Instagram свежий Stories, в котором сделала очень важное заявление.По словам Водонаевой, ее телефонный номер был взломан хакерами, которым удалось получить доступ к ее месседжеру WhatsApp. Как выяснилось, именно через WhatsApp звезда «Дома-2» вела не только личные переписки с друзьями и родственниками, но и общалась с влиятельными людьми, с которыми обсуждала различные бизнес-проекты.Алена поспешила попросить своих родственников и тех, у кого есть ее номер телефона, не верить, если вдруг они получат от нее сообщение о том, что ей якобы нужна помощь или она попала в жуткую ситуацию и ей срочно нужны большие деньги.Также экс-участница телепроекта «Дом-2» поспешила обратиться к тем людям, которые сломали ей телефон. Водонаева заявила, что не будет платить шантажистам ни копейки, а также подчеркнула, что понимает, почему ее номер взломали. По мнению Алены, всему виной обычная зависть, ведь ее успех, особенно после выхода книги «Голая», не дает многим спокойно спать.