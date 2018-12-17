Певица Нюша опубликовала трогательное фото вместе с дочерью в Instagram





Знаменитость родила наследницу в клинике Майами, назвав ее своим ангелочком. Сейчас певица Нюша позировала рядом с девочкой, пожелав всем подписчикам доброго утра. Исполнительница не хочет пока показывать ее лицо обществу из-за своих убеждений.Пользователи Сети сразу отреагировали на позитивный сюжет, написав много лестных комплиментов в адрес звездной матери и ребенка. Они пожелали артистке любви и счастья, а также стали интересоваться, как она назвала свою маленькую красавицу.