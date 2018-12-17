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Певица Нюша опубликовала трогательное фото вместе с дочерью в Instagram

Поклонники певицы Нюши были рады увидеть трогательное фото, опубликованное в Instagram. Она показала им свою дочь, однако закрыла лицо малышки стикером.
Певица Нюша опубликовала трогательное фото вместе с дочерью в Instagram

Знаменитость родила наследницу в клинике Майами, назвав ее своим ангелочком. Сейчас певица Нюша позировала рядом с девочкой, пожелав всем подписчикам доброго утра. Исполнительница не хочет пока показывать ее лицо обществу из-за своих убеждений.
Певица Нюша опубликовала трогательное фото вместе с дочерью в Instagram

Пользователи Сети сразу отреагировали на позитивный сюжет, написав много лестных комплиментов в адрес звездной матери и ребенка. Они пожелали артистке любви и счастья, а также стали интересоваться, как она назвала свою маленькую красавицу.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:20

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