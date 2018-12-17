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Виктория Романец узнала про дорогой подарок Антона Гусева сыну Даниэлю

Мы уже сообщали, что на днях у сына бывших участников скандального телепроекта «Дом-2» Евгении Феофилактовой и Антона Гусева Даниэля был день рождения.

Также сообщалось, что отец подарил ребёнку весьма дорогой подарок. У себя в Instagram Гусев опубликовал фотографию, где мальчик распаковывает iPhone самого последнего выпуска.

Виктория Романец узнала про дорогой подарок Антона Гусева сыну Даниэлю

Надо отметить, что стоимость этого iPhone начинается от 70 тысяч рублей.

Нынешняя жена Гусева Виктория Романец узнала про него только из постов Instagram и явно не одобрила такой дорогой подарок. Многие фолловеры уже отмечали, что Вика не скрывает своей неприязни к сыну Феофилактовой, и такое расточительство от Антона, и растрату семейных денег она явно не одобрила.

Виктория Романец узнала про дорогой подарок Антона Гусева сыну Даниэлю

Кстати, удивлены подарку и сами подписчики Гусева. Они пишут, что на такую сумму можно было бы накупить всяких детских "приколюх" или даже свозить ребенка в Диснейленд.

Глупые пафосные поступки Антона начинают раздражать даже его подписчиков.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:47

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