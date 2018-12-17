Ольга Серябкина порадовала поклонников новым образом на фото в Instagram
Самая сексапильная подопечная Максима Фадеева опубликовала в Instagram новое фото, заинтриговавшее ее поклонников. Ольга Серябкина порадовала их новым образом, получив много лестных комплиментов в свой адрес.
Певица решила изменить свою прическу, позируя возле окна с открытыми жалюзи. Изюминкой нового стиля стала челка, которую сразу оценили подписчики Ольги Серябкиной. Они позитивно отнеслись к внешнему виду исполнительницы, лаконично написавшей под сюжетом, что это: “Любовь по-новому”.
Некоторые пользователи Сети стали искать аналогичные образы у зарубежных звезд, сравнив звезду с Умой Турман. Они считают данный образ интересным, пожелав артистке счастья и творческих успехов в наступающем новом году.
Певица решила изменить свою прическу, позируя возле окна с открытыми жалюзи. Изюминкой нового стиля стала челка, которую сразу оценили подписчики Ольги Серябкиной. Они позитивно отнеслись к внешнему виду исполнительницы, лаконично написавшей под сюжетом, что это: “Любовь по-новому”.
Некоторые пользователи Сети стали искать аналогичные образы у зарубежных звезд, сравнив звезду с Умой Турман. Они считают данный образ интересным, пожелав артистке счастья и творческих успехов в наступающем новом году.