Экс-возлюбленная Евгения Осина Елена Скорнякова решила бороться за его наследство





Избранница певца утверждает, что он лично написал несколько песен для девочки, а также занимался с ней вокалом. Это было желание Евгения Осина, составившего договор, согласно которому несколько композиций должны принадлежать Анастасии Годуновой.Исполнитель скончался в 54-летнем возрасте, но его наследниками кроме Скорняковой являются дочь Агния и родственница Альбина. Кроме песен у звезды имеется недвижимость в столице.