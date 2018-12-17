Экс-возлюбленная Евгения Осина Елена Скорнякова решила бороться за его наследство
Елена Скорнякова стала гостьей программы “Звезды сошлись”, ответив на вопросы ведущего. Экс-возлюбленная Евгения Осина сообщила, что решила бороться за его наследство из-за его дочери Анастасии.
Избранница певца утверждает, что он лично написал несколько песен для девочки, а также занимался с ней вокалом. Это было желание Евгения Осина, составившего договор, согласно которому несколько композиций должны принадлежать Анастасии Годуновой.
Исполнитель скончался в 54-летнем возрасте, но его наследниками кроме Скорняковой являются дочь Агния и родственница Альбина. Кроме песен у звезды имеется недвижимость в столице.
Избранница певца утверждает, что он лично написал несколько песен для девочки, а также занимался с ней вокалом. Это было желание Евгения Осина, составившего договор, согласно которому несколько композиций должны принадлежать Анастасии Годуновой.
Исполнитель скончался в 54-летнем возрасте, но его наследниками кроме Скорняковой являются дочь Агния и родственница Альбина. Кроме песен у звезды имеется недвижимость в столице.