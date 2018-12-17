Главная блондинка "Дома-2" Марина Африкантова заявила, что до сих пор не верит в победу Капаклы

Для пар это был очень волнительный момент, ведь от участников проекта зависело кто же станет победителем и получит квартиру в Москве.В финал конкурса вышли 20-летний Роман Капаклы и Алёна Рапунцель, которая ждёт малыша от Ильи Яббарова.В последнем испытании участникам нужно было представить себя и рассказать? что они представляют из себя? и почему именно им должен достаться главный приз.Алёна Рапунцель в своей визитке представила свой диалог с будущим ребёнком. Она акцентировала своё внимание на том, что квартира достанется именно маленькому жителю "Дома-2".А вот Роман Капаклы сказал, что будет жить в квартире со своей будущей женой Мариной и их будущими детьми. На шоу было показано трогательное предложение Марине от Романа, в котором он попросил девушку стать его женой. Кульминацией шоу стал момент голосования. Когда участники увидели, что победителем стал Роман, эмоции переполняли абсолютно всех. Марина говорит, что он до конца не верила, что это всё реальность, а не сон.Не сдержалась и ведущая Ольга Бузова, она буквально подпрыгнула с места и побежала обнимать любимчиков. Не стесняясь Алёны, ведущая призналась в том, что с самого начала болела за свою любимую пару.На утро после объявления результатов, Роман Капаклы пришёл в комнату к Алёне и подарил ей букет белых роз и маленького медвежонка. Парню было неудобно за то, что он стал победителем, ведь с Рапунцель-младшей они в очень хороших отношениях. Девушка поблагодарила Романа и сказала, что очень рада за них с Мариной.Роман Капаклы пришёл на "Дома-2" в 18-летнем возрасте, тогда Африкантова не приняла его всерьёз. Более того, она заявила, что у неё есть абсолютно всё, машина, квартира, а у молодого красавчика ничего нет. Именно тогда, Роман заявил, что добьётся всего и встанет на один уровень с главной блондинкой телепроекта.