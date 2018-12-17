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Ксения Бородина в Instagram заявила, что экскорт - это та же проституция

Накануне, Ксения Бородина в своём Instagram очень жёстко прошлась по девушкам, которые оказывают экскорт-услуги.

Ведущая "Дома-2" сказала, что это тоже самое, что и проституция, а разница только в суммах, которые получают девушки за оказание услуг.

Ксения Бородина в Instagram заявила, что экскорт - это та же проституция

Но, как показывает практика, бывшие участницы телепроекта не отказываются от такого вида заработка, и выходя за периметр прибегают к нему с большим удовольствием. Конечно, никому не хочется возвращаться к прежней жизни, но большие деньги, которые предлагаются девушкам начинают кружить им головы.

Например, Маргарита Овсянникова была замечена за таким делом ещё до прихода на проект, а вот после него решила уйти полностью в музыкальную сферу и пойти по стопам Бузовой.

Катя Колисниченко не раз была замечена за переписками с мужчинами, которые предлагали ей сопровождать их на мероприятия и круизах. После этого, бывшая участница "Дома-2" выкладывала фото с Мальдив, тем самым провоцируя поклонников задумываться о том, что она предоставляет экскорт-услуги.

Ксения Бородина в Instagram заявила, что экскорт - это та же проституция

Даша Друзяк решила заняться этим в России, как известно, девушка рассказала о том, что представляла интим услуги известному певцу российской эстрады, в надежде остаться в шоу-бизнесе.

В число таких девушек попали Виктория Романец, Инесса Шевчук, Алеся Клочко и многие другие участницы скандального "Дома-2". Некоторые из них параллельно умудряются получать и высшее образование.

"Деньги не пахнут!", - говорят девушки.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:02

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