Sony запустила новый сервис «Моя жизнь с PS4»





Благодаря данному сервису, игроманы по всему миру смогут оперативно создать видеоролики, где наглядно будет демонстрироваться статистика активности аккаунта. Каждый желающий сможет показать, сколько он затратил времени на игры в общем, с начала реализации в 2013 году консоли PlayStation 4, какая из них была запущена первой, сколько времени пользователь играл в определённые игры, какое количество трофеев игрок получил, и ряд других данных. Готовым видео пользователь сможет поделиться с друзьями, а также опубликовать в YouTube. Новую возможность предоставляют бесплатно.Для пользования сервисом нужно посетить специальную страницу, затем авторизоваться в учётных записях для сервиса PSN. Видео можно создавать непосредственно с компьютеров, так как на прочих устройствах отсутствует поддержка требуемых технологий. Компания приурочила запуск этого сервиса к пятилетию PlayStation 4 на рынке.