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Sony запустила новый сервис «Моя жизнь с PS4»

Корпорация Sony ради обладателей игровой популярной консоли PlayStation 4 практически совершила шокирующий поступок. Она запустила для игроманов новый сервис «Моя жизнь с PS4».

Sony запустила новый сервис «Моя жизнь с PS4»


Благодаря данному сервису, игроманы по всему миру смогут оперативно создать видеоролики, где наглядно будет демонстрироваться статистика активности аккаунта. Каждый желающий сможет показать, сколько он затратил времени на игры в общем, с начала реализации в 2013 году консоли PlayStation 4, какая из них была запущена первой, сколько времени пользователь играл в определённые игры, какое количество трофеев игрок получил, и ряд других данных. Готовым видео пользователь сможет поделиться с друзьями, а также опубликовать в YouTube. Новую возможность предоставляют бесплатно.

Для пользования сервисом нужно посетить специальную страницу, затем авторизоваться в учётных записях для сервиса PSN. Видео можно создавать непосредственно с компьютеров, так как на прочих устройствах отсутствует поддержка требуемых технологий. Компания приурочила запуск этого сервиса к пятилетию PlayStation 4 на рынке.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Вчера, 23:30

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