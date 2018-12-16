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Принц Гарри пожертвовал рождественской охотой ради Меган Маркл

Принц Гарри решил пожертвовать рождественской охотой ради супруги Меган Меркл. Герцогиня Уэльская не одобрила участие внука королевы Великобритании в "кровавом" семейном обычае.

Принц Гарри пожертвовал рождественской охотой ради Меган Маркл

Британскому принцу пришлось пойти на уступки ради беременной супруги. Так, бывшая американская актриса, известная своей любовью к животным, резко отреагировала на желание венценосного супруга поехать на традиционную рождественскую охоту в лесах Сандрингема.

Принц Гарри беспокоится за эмоциональное здоровье Меган Маркл, так как она носит под сердцем его будущего ребенка. Поэтому супруг, вероятнее всего, откажется от семейного хобби, заключающегося в уничтожении животных. Тем более, что в 2017 году внук королевы Елизаветы также не участвовал в традиционном мероприятии.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Вчера, 22:30

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