Принц Гарри пожертвовал рождественской охотой ради Меган Маркл





Британскому принцу пришлось пойти на уступки ради беременной супруги. Так, бывшая американская актриса, известная своей любовью к животным, резко отреагировала на желание венценосного супруга поехать на традиционную рождественскую охоту в лесах Сандрингема.Принц Гарри беспокоится за эмоциональное здоровье Меган Маркл, так как она носит под сердцем его будущего ребенка. Поэтому супруг, вероятнее всего, откажется от семейного хобби, заключающегося в уничтожении животных. Тем более, что в 2017 году внук королевы Елизаветы также не участвовал в традиционном мероприятии.