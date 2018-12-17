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Учёные рассказали о взаимосвязи матки и работы мозга у женщин

Научные сотрудники из Университета штата Аризона рассказали, как связаны матка и работа головного мозга женщины. Учёные задействовали в своих экспериментах подопытных крыс.
Учёные рассказали о взаимосвязи матки и работы мозга у женщин

Самки лабораторных животных были разделены на четыре группы: в первую вошли крысы с удалёнными матками, но сохранёнными яичниками, во вторую – наоборот, в третью – с удалёнными матками и яичниками, четвёртым не проводили никаких хирургических вмешательств. После того как прооперированные грызуны восстановились, их провели через серию тестов, выявлявших их способности к запоминанию.
Учёные рассказали о взаимосвязи матки и работы мозга у женщин

Как оказалось, крысы с удалёнными репродуктивными органами даже не могли запомнить проходимый ими маршрут, постоянно с него сбиваясь. Ученые считают, что аналогичная ситуация происходит с женщинами, у которых удален орган. Это снижает когнитивные способности у пациенток, а также провоцирует возникновение других недугов из-за нарушения гормонального фона.



 
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Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 08:30

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