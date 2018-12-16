Instagram: Настя Каменских предстала в образе Бейонсе
Эстрадная певица Настя Каменских разместила в своём Instagram-профиле фотографию, на которой предстала в образе Бейонсе. Не все фолловеры положительно восприняли такой «эксперимент» с внешностью артистки, а потому обрушили на неё в комментариях шквал критики.
Она касалась того, что Настя Каменских якобы не может радовать их индивидуальностью, а просто копирует чужие стили, причём делает это очень неудачно. По мнению других Instagram-подписчиков, певица прекрасна в любом образе, но быть самой собой её все же больше к лицу.
Тем не менее, фотокадр, вызвавший жаркую дискуссию в среде фолловеров Насти Каменских, за 4 часа набрал более 72 000 лайков, а это значит, что именно столько пользователей посчитали образ артистки удачным, в то время как комментаторы оказались в абсолютном меньшинстве – всего 510 человек.
Она касалась того, что Настя Каменских якобы не может радовать их индивидуальностью, а просто копирует чужие стили, причём делает это очень неудачно. По мнению других Instagram-подписчиков, певица прекрасна в любом образе, но быть самой собой её все же больше к лицу.
Тем не менее, фотокадр, вызвавший жаркую дискуссию в среде фолловеров Насти Каменских, за 4 часа набрал более 72 000 лайков, а это значит, что именно столько пользователей посчитали образ артистки удачным, в то время как комментаторы оказались в абсолютном меньшинстве – всего 510 человек.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 21:30