Instagram: Настя Каменских предстала в образе Бейонсе





Она касалась того, что Настя Каменских якобы не может радовать их индивидуальностью, а просто копирует чужие стили, причём делает это очень неудачно. По мнению других Instagram-подписчиков, певица прекрасна в любом образе, но быть самой собой её все же больше к лицу.Тем не менее, фотокадр, вызвавший жаркую дискуссию в среде фолловеров Насти Каменских, за 4 часа набрал более 72 000 лайков, а это значит, что именно столько пользователей посчитали образ артистки удачным, в то время как комментаторы оказались в абсолютном меньшинстве – всего 510 человек.