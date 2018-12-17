Эксперты составили рейтинг самых значимых новых авто на автосалоне в Детройте





Специалисты самым ярким событием данного автошоу считают возрождение современной спортивной версии Toyota Supra. Производитель смог сохранить в тайне подробности касательно новинки. Второе место досталось Ford Mustang Shelby GT500. Авто оснащается 5.2-литровым турбодвигателем, который генерирует 700 лошадиных сил. На третьем месте оказалась новая электрическая модификация кросса Infiniti. Свою продукцию автобренд держит в строжайшем секрете. Компания опубликовала только небольшой тизер.На четвёртом месте пребывает Lexus RC F Track Edition, который оснащается 5.0-литровой силовой установкой на 550 лошадиных сил. В рейтинг также попала новая вариация BMW 8-Series. Согласно предположениям специалистов, дебют модели состоится в кузове Gran Coupe.