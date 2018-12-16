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Лазерный парус позволит достичь системы Альфа Центавра за столетие - Ученые

Ученые предположили, что достичь системы Альфа Центавра можно используя лазерный парус. При этом, уточняют специалисты, это возможно осуществить всего за столетие, когда расстояние до объекта от Земли составляет 25 триллионов километров.

Лазерный парус позволит достичь системы Альфа Центавра за столетие - Ученые

Зонду InSight понадобилось 7 месяцев для того, чтобы добраться до Марса, а для визита к системе Альфа Центавра ему придется лететь от 1000 до 81 тыс. лет. Недавно ученые разработали новый план, согласно которому расстояние до космического объекта можно существенно сократить. В этом исследователям поможет устройство, перемещающееся с помощью специальных лазерных парусов.

Лазерный парус имеет отражающую поверхность, отвечающую за перемещение аппарата посредством передачи импульса от отраженных фотонов. Кстати, источником фотонов здесь может быть Солнце. Подобная схема является распространенной на космических кораблях, где используют магнитные паруса.

Исследователи надеются создать такие лазеры, которые давали бы выходную мощность в 100 ГВт. Благодаря таким лазерам можно разогнать космический корабль до скорости, на 5% состоящей из скорости света.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:58

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