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Учёные: В подводном вулкане Тихого океана обитают акулы - мутанты

Учёные, сотрудничающие с National Geographic, заявили, что в подводном вулкане, расположенном на юге Тихого океана, обитают представители надотряда хрящевых рыб, подвергшиеся мутации. Речь идёт как минимум о двух видах акул и об электрических скатах.
Учёные: В подводном вулкане Тихого океана обитают акулы - мутанты

Впервые о том, что в одном из подводных вулканов Тихого океана имеются признаки жизни, исследователи узнали четыре года назад, когда отправили туда робота Sub. Специалисты недоумевают, каким образом животные сумели выжить в таких местах, где кислотность просто «зашкаливает», а температура значительно превышает нормальные показатели.

«Не иначе, как морские жители мутировали, иначе бы они давно погибли», – констатировали учёные. Они добавили, что в подводном вулкане обитают чёрные электрические скаты, акулы-молоты и шёлковые акулы.



 
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Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 08:00

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