Учёные: В подводном вулкане Тихого океана обитают акулы - мутанты
Учёные, сотрудничающие с National Geographic, заявили, что в подводном вулкане, расположенном на юге Тихого океана, обитают представители надотряда хрящевых рыб, подвергшиеся мутации. Речь идёт как минимум о двух видах акул и об электрических скатах.
Впервые о том, что в одном из подводных вулканов Тихого океана имеются признаки жизни, исследователи узнали четыре года назад, когда отправили туда робота Sub. Специалисты недоумевают, каким образом животные сумели выжить в таких местах, где кислотность просто «зашкаливает», а температура значительно превышает нормальные показатели.
«Не иначе, как морские жители мутировали, иначе бы они давно погибли», – констатировали учёные. Они добавили, что в подводном вулкане обитают чёрные электрические скаты, акулы-молоты и шёлковые акулы.
Впервые о том, что в одном из подводных вулканов Тихого океана имеются признаки жизни, исследователи узнали четыре года назад, когда отправили туда робота Sub. Специалисты недоумевают, каким образом животные сумели выжить в таких местах, где кислотность просто «зашкаливает», а температура значительно превышает нормальные показатели.
«Не иначе, как морские жители мутировали, иначе бы они давно погибли», – констатировали учёные. Они добавили, что в подводном вулкане обитают чёрные электрические скаты, акулы-молоты и шёлковые акулы.
Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 08:00