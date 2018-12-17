Учёные: В подводном вулкане Тихого океана обитают акулы - мутанты





Впервые о том, что в одном из подводных вулканов Тихого океана имеются признаки жизни, исследователи узнали четыре года назад, когда отправили туда робота Sub. Специалисты недоумевают, каким образом животные сумели выжить в таких местах, где кислотность просто «зашкаливает», а температура значительно превышает нормальные показатели.констатировали учёные. Они добавили, что в подводном вулкане обитают чёрные электрические скаты, акулы-молоты и шёлковые акулы.