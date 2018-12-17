Великую пирамиду Хеопса строили изнутри, используя круглый тоннель
Эксперты выдвинули предположение, что Великую пирамиду Хеопса строили изнутри. При этом использовался проделанный круглый тоннель.
Научные деятели давно пытались выяснить, как египтяне смогли разместить 3 000 000 каменных блоков пирамиды. При этом каждое такое изделие весило по 2,5 т. Согласно предыдущим теориям, гробницу фараона Хеопса построили с применением огромного фронтального пандуса или рампы, имеющей форму штопора вокруг экстерьера, для поднятия каменной кладки. По мнению архитектора Жан-Пьера Гудена, пирамиду могли выстраивать изнутри при помощи круглого туннеля. По его теории, внешняя рампа была построена для первых сорока метров. Потом была создана внутренняя рампа в форме штопора, для завершения структуры, которая в длину имела 137 метров.
Для доказательства этой теории, архитектор объединил свои усилия с французской фирмой, занимающейся строительством 3D-моделей для автомобилей, а также дизайна самолета Dassault Systemes. Для двухлетней работы привлекли 14 инженеров. Также собрали международную группу специалистов для исследований пирамиды при помощи радаров, камер обнаружения тепла, которые поставляет французская компания обороны.
Научные деятели давно пытались выяснить, как египтяне смогли разместить 3 000 000 каменных блоков пирамиды. При этом каждое такое изделие весило по 2,5 т. Согласно предыдущим теориям, гробницу фараона Хеопса построили с применением огромного фронтального пандуса или рампы, имеющей форму штопора вокруг экстерьера, для поднятия каменной кладки. По мнению архитектора Жан-Пьера Гудена, пирамиду могли выстраивать изнутри при помощи круглого туннеля. По его теории, внешняя рампа была построена для первых сорока метров. Потом была создана внутренняя рампа в форме штопора, для завершения структуры, которая в длину имела 137 метров.
Для доказательства этой теории, архитектор объединил свои усилия с французской фирмой, занимающейся строительством 3D-моделей для автомобилей, а также дизайна самолета Dassault Systemes. Для двухлетней работы привлекли 14 инженеров. Также собрали международную группу специалистов для исследований пирамиды при помощи радаров, камер обнаружения тепла, которые поставляет французская компания обороны.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:00