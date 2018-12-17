Великую пирамиду Хеопса строили изнутри, используя круглый тоннель





Научные деятели давно пытались выяснить, как египтяне смогли разместить 3 000 000 каменных блоков пирамиды. При этом каждое такое изделие весило по 2,5 т. Согласно предыдущим теориям, гробницу фараона Хеопса построили с применением огромного фронтального пандуса или рампы, имеющей форму штопора вокруг экстерьера, для поднятия каменной кладки. По мнению архитектора Жан-Пьера Гудена, пирамиду могли выстраивать изнутри при помощи круглого туннеля. По его теории, внешняя рампа была построена для первых сорока метров. Потом была создана внутренняя рампа в форме штопора, для завершения структуры, которая в длину имела 137 метров.Для доказательства этой теории, архитектор объединил свои усилия с французской фирмой, занимающейся строительством 3D-моделей для автомобилей, а также дизайна самолета Dassault Systemes. Для двухлетней работы привлекли 14 инженеров. Также собрали международную группу специалистов для исследований пирамиды при помощи радаров, камер обнаружения тепла, которые поставляет французская компания обороны.