Учёные: Бактерии способны выживать в соляной среде Марса и Плутона





В своих экспериментах исследователи поочерёдно помещали эти бактерии в солевые растворы магния, кальция, натрия, перхлората. Наука полагает, что последнее из названных химических соединений является на Марсе природным антифризом, сохраняющим там жидкую воду в летний сезон. Большая доза перхлората губительна для живых существ, но, как оказалось, не для Planococcus halocryophilus.Согласно результатам исследования, данные бактерии не только сумели выжить в ядовитом растворе, но и размножиться. Это дало повод немецким учёным посчитать, что подобные микроорганизмы могут обитать в соляной среде Марса и Плутона.