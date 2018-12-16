АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иностранные знаменитости, пожелавшие переехать в Россию
EUR 75.39 USD 66.43
Курс валют на 15.12.2018

Учёные: Бактерии способны выживать в соляной среде Марса и Плутона

Учёные из Технического университета в Берлине считают, что определённые бактерии способны выживать даже в таких чрезвычайных условиях, как соляная среда Марса и Плутона. Речь идёт о представителях микромира вида Planococcus halocryophilus.
Учёные: Бактерии способны выживать в соляной среде Марса и Плутона

В своих экспериментах исследователи поочерёдно помещали эти бактерии в солевые растворы магния, кальция, натрия, перхлората. Наука полагает, что последнее из названных химических соединений является на Марсе природным антифризом, сохраняющим там жидкую воду в летний сезон. Большая доза перхлората губительна для живых существ, но, как оказалось, не для Planococcus halocryophilus.

Согласно результатам исследования, данные бактерии не только сумели выжить в ядовитом растворе, но и размножиться. Это дало повод немецким учёным посчитать, что подобные микроорганизмы могут обитать в соляной среде Марса и Плутона.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Воробьева Алина Вчера, 23:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Юг Франции может исчезнуть с лица Земли из-за
Sony запустила новый сервис «Моя жизнь с PS4»
Учёные: Бактерии способны выживать в соляной
Принц Гарри пожертвовал рождественской охотой
Ученые воссоздали в 3D мистические Врата Солнца
Instagram: Настя Каменских предстала в образе
Asus продолжит продажу бюджетных смартфонов
Лазерный парус позволит достичь системы Альфа
Жители Зеленограда зафиксировали на камеру
Сергей Лазарев исполнил роль принца в новогодней
Астрономы обнаружили у Юпитера ещё 12 лун
Ученые: Кольца на пальцах влияют на здоровье
Звезда "Папиных дочек" Елизавета Арзамасова
Модель plus-size Эшли Грэм оголилась на фото в
Победительница "Евровидения-2018" Нетта Барзилай
Полина Гагарина стала членом Совета по культуре и
Стас Пьеха впервые рассказал о воспитании
Запрет подходить к Меган Маркл на The Fashion
Эксперт Лариса Вербицкая назвала три необычных
Зонд NASA Parker Solar Probe, облетая вокруг
Audi выпустила лимитированную «черную» серию А4
Настасья Самбурская рыдает горючими слезами, если
В Аризоне на секретном полигоне в пустыне
Максим Галкин остался в восторге после сериала
Эксперты обнародовали основные способы взлома
Дети Маргариты Тереховой объявили сбор средств на
В Швейцарии в ДТП попал автобус, в котором
«Холодная война» Павликовского получила
Экс-глава Tesla перешёл работать в корпорацию
Дмитрий Нагиев признался, что он с нетерпением
Просмотреть все новости