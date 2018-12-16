Учёные: Бактерии способны выживать в соляной среде Марса и Плутона
Учёные из Технического университета в Берлине считают, что определённые бактерии способны выживать даже в таких чрезвычайных условиях, как соляная среда Марса и Плутона. Речь идёт о представителях микромира вида Planococcus halocryophilus.
В своих экспериментах исследователи поочерёдно помещали эти бактерии в солевые растворы магния, кальция, натрия, перхлората. Наука полагает, что последнее из названных химических соединений является на Марсе природным антифризом, сохраняющим там жидкую воду в летний сезон. Большая доза перхлората губительна для живых существ, но, как оказалось, не для Planococcus halocryophilus.
Согласно результатам исследования, данные бактерии не только сумели выжить в ядовитом растворе, но и размножиться. Это дало повод немецким учёным посчитать, что подобные микроорганизмы могут обитать в соляной среде Марса и Плутона.
В своих экспериментах исследователи поочерёдно помещали эти бактерии в солевые растворы магния, кальция, натрия, перхлората. Наука полагает, что последнее из названных химических соединений является на Марсе природным антифризом, сохраняющим там жидкую воду в летний сезон. Большая доза перхлората губительна для живых существ, но, как оказалось, не для Planococcus halocryophilus.
Согласно результатам исследования, данные бактерии не только сумели выжить в ядовитом растворе, но и размножиться. Это дало повод немецким учёным посчитать, что подобные микроорганизмы могут обитать в соляной среде Марса и Плутона.
Наука
Добавил: Воробьева Алина Вчера, 23:00