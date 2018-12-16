Сергей Лазарев исполнил роль принца в новогодней сказке "Золушка"





Российский певец всегда держит многочисленных поклонников в курсе последних новостей и радует свежими и интересными снимками. Так, на днях Сергей Лазарев опубликовал пост, где он позирует на съемках новогоднего мюзикла "Золушка" вместе с главной героиней, роль которой досталась Наталье Медведевой.Артист написал, что он в мюзикле предстанет в роли принца, а "Золушку" зрители смогут увидеть 31 декабря на телеканале "Россия-1".Фанатам очень понравилась публикация кумира и они оставили множество комментариев, где восхищались красивым принцем: "Красавчик, всем принцам принц", "Можно мне такого принца", "Принцу нужна другая Золушка", "Сказочная пара", "Сергей, прекрасный принц", "Крутой тандем".