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Сергей Лазарев исполнил роль принца в новогодней сказке "Золушка"

Представитель отечественного шоу-бизнеса Сергей Лазарев исполнил роль принца в новогодней сказке под названием "Золушка". Об этом сообщил сам певец в своем микроблоге.

Сергей Лазарев исполнил роль принца в новогодней сказке "Золушка"

Российский певец всегда держит многочисленных поклонников в курсе последних новостей и радует свежими и интересными снимками. Так, на днях Сергей Лазарев опубликовал пост, где он позирует на съемках новогоднего мюзикла "Золушка" вместе с главной героиней, роль которой досталась Наталье Медведевой.

Артист написал, что он в мюзикле предстанет в роли принца, а "Золушку" зрители смогут увидеть 31 декабря на телеканале "Россия-1".
Сергей Лазарев исполнил роль принца в новогодней сказке "Золушка"

Фанатам очень понравилась публикация кумира и они оставили множество комментариев, где восхищались красивым принцем: "Красавчик, всем принцам принц", "Можно мне такого принца", "Принцу нужна другая Золушка", "Сказочная пара", "Сергей, прекрасный принц", "Крутой тандем".



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:20

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