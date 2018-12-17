Эксперт назвал три ключевых фактора, которые уменьшают риск развития диабета





Лучше употреблять овощи и фрукты. Идеальным завтраком в данном случае специалист считает греческий йогурт, орехи, черные оливки. Болезнь может провоцировать чрезмерное употребление спиртного. Нужно меньше употреблять вина, эля, сидра вследствие того, что в них содержится много сахара, а также углеводов. В алкоголе есть много калорий. Это ведёт к увеличению веса, что негативным образом отражается на организме. В данном случае можно ограничить себя одним бокалом красного вина. Это лучше делать три раза в неделю.Представители национальной службы здравоохранения советуют взрослым тренироваться не меньше 2,5 часов в неделю. Это обеспечивает регуляцию уровня сахара в крови. При этом повышается чувствительность организма человека к инсулину. Здесь нужно не переусердствовать. Вполне хватит пеших прогулок в течение 20 мин. Также полезен ускоренный подъём по лестнице.