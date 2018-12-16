АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иностранные знаменитости, пожелавшие переехать в Россию
EUR 75.39 USD 66.43
Курс валют на 15.12.2018

Астрономы обнаружили у Юпитера ещё 12 лун

Американские астрономы во время поиска планеты в Солнечной системе сделали неожиданное открытие. Они обнаружили у Юпитера ещё 12 лун.
Астрономы обнаружили у Юпитера ещё 12 лун

Эти спутники относительно небольшие. В диаметре они составляют 1-3 км. Из-за различного местоположения относительно кольца Юпитера обнаруженные луны разнятся друг от друга по периодам вращения вокруг пятой от светила планеты. Одни из них полный круг совершают за год, другие – за полтора, третьи – за два.

Данным открытием астрономы увеличили известное современной науке число спутников у Юпитера до 79 единиц.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 20:02

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Asus продолжит продажу бюджетных смартфонов
Лазерный парус позволит достичь системы Альфа
Жители Зеленограда зафиксировали на камеру
Сергей Лазарев исполнил роль принца в новогодней
Астрономы обнаружили у Юпитера ещё 12 лун
Ученые: Кольца на пальцах влияют на здоровье
Звезда "Папиных дочек" Елизавета Арзамасова
Модель plus-size Эшли Грэм оголилась на фото в
Победительница "Евровидения-2018" Нетта Барзилай
Полина Гагарина стала членом Совета по культуре и
Стас Пьеха впервые рассказал о воспитании
Запрет подходить к Меган Маркл на The Fashion
Эксперт Лариса Вербицкая назвала три необычных
Зонд NASA Parker Solar Probe, облетая вокруг
Audi выпустила лимитированную «черную» серию А4
Настасья Самбурская рыдает горючими слезами, если
В Аризоне на секретном полигоне в пустыне
Максим Галкин остался в восторге после сериала
Эксперты обнародовали основные способы взлома
Дети Маргариты Тереховой объявили сбор средств на
В Швейцарии в ДТП попал автобус, в котором
«Холодная война» Павликовского получила
Экс-глава Tesla перешёл работать в корпорацию
Дмитрий Нагиев признался, что он с нетерпением
Владимир Соловьев раскритиковал частое
В Сети выложили снимки нового гиперкара от Bugatti
Мать Ксении Собчак сказала, что на "Доме-2" дочь
Ольга Бузова показала ролики с пьяной Алианой
Мама Рапунцелей госпитализирована в больницу
Эксперт рассказал владельцам автомобилей о
Просмотреть все новости