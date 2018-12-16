Астрономы обнаружили у Юпитера ещё 12 лун
Американские астрономы во время поиска планеты в Солнечной системе сделали неожиданное открытие. Они обнаружили у Юпитера ещё 12 лун.
Эти спутники относительно небольшие. В диаметре они составляют 1-3 км. Из-за различного местоположения относительно кольца Юпитера обнаруженные луны разнятся друг от друга по периодам вращения вокруг пятой от светила планеты. Одни из них полный круг совершают за год, другие – за полтора, третьи – за два.
Данным открытием астрономы увеличили известное современной науке число спутников у Юпитера до 79 единиц.
Эти спутники относительно небольшие. В диаметре они составляют 1-3 км. Из-за различного местоположения относительно кольца Юпитера обнаруженные луны разнятся друг от друга по периодам вращения вокруг пятой от светила планеты. Одни из них полный круг совершают за год, другие – за полтора, третьи – за два.
Данным открытием астрономы увеличили известное современной науке число спутников у Юпитера до 79 единиц.
Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 20:02