Астрономы обнаружили у Юпитера ещё 12 лун





Эти спутники относительно небольшие. В диаметре они составляют 1-3 км. Из-за различного местоположения относительно кольца Юпитера обнаруженные луны разнятся друг от друга по периодам вращения вокруг пятой от светила планеты. Одни из них полный круг совершают за год, другие – за полтора, третьи – за два.Данным открытием астрономы увеличили известное современной науке число спутников у Юпитера до 79 единиц.