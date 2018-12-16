Звезда "Папиных дочек" Елизавета Арзамасова отчитала потенциальных поклонников





Российская актриса Елизавета Арзамасова восхищает многих талантами, сценическим мастерством, но больше всего потенциальных поклонников впечатляет красота и обаяние молодой кинозвезды. Знаменитости излишнее внимание порой надоедает и она решила рассказать молодым людям, как себя следует вести. В частности, 23-летняя артистка просит парней следить за дистанцией и не выяснять адрес прописки звезды, надеясь сделать "сюрприз".По словам знаменитости, у девушки будет испуг, а не заинтересованность, если её кто-то из незнакомцев подкараулит у подъезда. В таком случае навязчивый ухажер может оказаться в милиции, какие бы "добрые" или "высокие" чувства его не наполняли.Актриса уверена, что близкое общение с поклонниками - это лишнее. Существует грань: на работе представитель шоу-бизнеса - для всех, а дома - только для близких. Елизавета Арзамасова пытается научить фанатов помнить о рамках приличия в общении со звездой.