АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иностранные знаменитости, пожелавшие переехать в Россию
EUR 75.39 USD 66.43
Курс валют на 15.12.2018

В Apple Watch обнаружили приятную секретную функцию, связанную с днем рождения

В устройстве Apple Watch обнаружили приятную секретную функцию. О ней мало кто догадывался. Функция является связанной с днем рождения пользователя в случае внесения данной даты в календарь.

В Apple Watch обнаружили приятную секретную функцию, связанную с днем рождения


Большинство «юзеров» думали, что полностью изучили умное устройство. Но недавно эксперты обнаружили приятную “пасхалку”. Было выяснено, что в день рождения пользователя на небольшом дисплее «яблочных» смарт-часов возникает необычное поздравление. Речь идёт о множестве воздушных шаров, летящих по экрану вверх. При этом состояние, а также работа Apple Watch не меняется, не считая разноцветных презентов.

Для настройки данной функции владелец смарт-часов должен в телефонную книгу занести сведения, когда у него день рождения. Apple Watch запоминает данное событие. В нужный момент устройство поздравит пользователя в такой необычной манере.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 05:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Великую пирамиду Хеопса строили изнутри,
Эксперт назвал три ключевых фактора, которые
В Apple Watch обнаружили приятную секретную
Ателье Brabus презентовало тюнингованную версию
В Индии начали реализовывать обновленный хэтчбек
Компания Microsoft запатентовала устройство для
Эксперты рассказали, как автомобилистам экономить
Юг Франции может исчезнуть с лица Земли из-за
Sony запустила новый сервис «Моя жизнь с PS4»
Учёные: Бактерии способны выживать в соляной
Принц Гарри пожертвовал рождественской охотой
Ученые воссоздали в 3D мистические Врата Солнца
Instagram: Настя Каменских предстала в образе
Asus продолжит продажу бюджетных смартфонов
Лазерный парус позволит достичь системы Альфа
Жители Зеленограда зафиксировали на камеру
Сергей Лазарев исполнил роль принца в новогодней
Астрономы обнаружили у Юпитера ещё 12 лун
Ученые: Кольца на пальцах влияют на здоровье
Звезда "Папиных дочек" Елизавета Арзамасова
Модель plus-size Эшли Грэм оголилась на фото в
Победительница "Евровидения-2018" Нетта Барзилай
Полина Гагарина стала членом Совета по культуре и
Стас Пьеха впервые рассказал о воспитании
Запрет подходить к Меган Маркл на The Fashion
Эксперт Лариса Вербицкая назвала три необычных
Зонд NASA Parker Solar Probe, облетая вокруг
Audi выпустила лимитированную «черную» серию А4
Настасья Самбурская рыдает горючими слезами, если
В Аризоне на секретном полигоне в пустыне
Просмотреть все новости