В Apple Watch обнаружили приятную секретную функцию, связанную с днем рождения





Большинство «юзеров» думали, что полностью изучили умное устройство. Но недавно эксперты обнаружили приятную “пасхалку”. Было выяснено, что в день рождения пользователя на небольшом дисплее «яблочных» смарт-часов возникает необычное поздравление. Речь идёт о множестве воздушных шаров, летящих по экрану вверх. При этом состояние, а также работа Apple Watch не меняется, не считая разноцветных презентов.Для настройки данной функции владелец смарт-часов должен в телефонную книгу занести сведения, когда у него день рождения. Apple Watch запоминает данное событие. В нужный момент устройство поздравит пользователя в такой необычной манере.