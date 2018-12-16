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Модель plus-size Эшли Грэм оголилась на фото в сауне

31-летняя американская модель plus-size Эшли Грэм оголилась на фото, которое она сделала в сауне. Не все поклонники положительно оценили снимок, обрушив на пышнотелую манекенщицу шквал критики.
Модель plus-size Эшли Грэм оголилась на фото в сауне

Многие из комментаторов охарактеризовали откровенное фото Эшли Грэм как неприличное и даже отвратительное. На нём модель предстала полностью голой, прикрывая рукой пышный бюст. Как гласит надпись к снимку, звезда подиума запечатлела себя в зеркале сразу после сауны.
Модель plus-size Эшли Грэм оголилась на фото в сауне

Поклонники Эшли Грэм заметили: их кумир в последнее время заметно похудела. Они решили, что модель таким способом похвасталась достигнутыми результатами по усовершенствованию фигуры.



 
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ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:36

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