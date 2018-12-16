Модель plus-size Эшли Грэм оголилась на фото в сауне
31-летняя американская модель plus-size Эшли Грэм оголилась на фото, которое она сделала в сауне. Не все поклонники положительно оценили снимок, обрушив на пышнотелую манекенщицу шквал критики.
Многие из комментаторов охарактеризовали откровенное фото Эшли Грэм как неприличное и даже отвратительное. На нём модель предстала полностью голой, прикрывая рукой пышный бюст. Как гласит надпись к снимку, звезда подиума запечатлела себя в зеркале сразу после сауны.
Поклонники Эшли Грэм заметили: их кумир в последнее время заметно похудела. Они решили, что модель таким способом похвасталась достигнутыми результатами по усовершенствованию фигуры.
Многие из комментаторов охарактеризовали откровенное фото Эшли Грэм как неприличное и даже отвратительное. На нём модель предстала полностью голой, прикрывая рукой пышный бюст. Как гласит надпись к снимку, звезда подиума запечатлела себя в зеркале сразу после сауны.
Поклонники Эшли Грэм заметили: их кумир в последнее время заметно похудела. Они решили, что модель таким способом похвасталась достигнутыми результатами по усовершенствованию фигуры.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:36