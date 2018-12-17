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Ателье Brabus презентовало тюнингованную версию Mercedes-Benz G550

Представители ателье Brabus презентовали тюнингованную версию авто Mercedes-Benz G550. Доработанный внедорожник хорошо смотрится в пустыне.

Ателье Brabus презентовало тюнингованную версию Mercedes-Benz G550


Автомобиль окрашен в песочный цвет. Он отличен от Desert Sand, который предлагает автобренд Mercedes. Транспортное средство наделили дополнительной светотехникой на бампере, а также крыше. Тюнеры оснастили авто особым обвесом. Он оснащается новыми бамперами, расширителями колесных арок, хромированными ступеньками.

Салон транспортного средства отделан чёрной, а также красной кожей. При этом применялась ромбовидная прострочка. Для ковриков использовали материалы, имеющие премиальное качество. В настоящее время неизвестно, сколько стоит пакет доработок.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 04:00

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