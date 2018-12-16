Победительница "Евровидения-2018" Нетта Барзилай решила снять клип в Киеве
Победительница "Евровидения-2018" Нетта Барзилай недавно приехала в Украину. Звезда решила снять клип в Киеве на одну из своих новых композиций.
В Сети опубликовали снимки представлявшей Израиль на музыкальном конкурсе Нетты Барзилай. Знаменитость позирует на одной из улиц украинской столицы, а рядом можно заметить оператора и необычный розовый автомобиль. Это может говорить о том, что певица участвует в съемках какого-нибудь музыкального проекта.
Информационные агентства Украины утверждают, что этот визит Нетты Барзилай уже далеко не первый. Исполнительница активно участвовала в рекламе местных телесериалов.
В Сети опубликовали снимки представлявшей Израиль на музыкальном конкурсе Нетты Барзилай. Знаменитость позирует на одной из улиц украинской столицы, а рядом можно заметить оператора и необычный розовый автомобиль. Это может говорить о том, что певица участвует в съемках какого-нибудь музыкального проекта.
Информационные агентства Украины утверждают, что этот визит Нетты Барзилай уже далеко не первый. Исполнительница активно участвовала в рекламе местных телесериалов.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:30