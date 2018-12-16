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Победительница "Евровидения-2018" Нетта Барзилай решила снять клип в Киеве

Победительница "Евровидения-2018" Нетта Барзилай недавно приехала в Украину. Звезда решила снять клип в Киеве на одну из своих новых композиций.

Победительница "Евровидения-2018" Нетта Барзилай решила снять клип в Киеве

В Сети опубликовали снимки представлявшей Израиль на музыкальном конкурсе Нетты Барзилай. Знаменитость позирует на одной из улиц украинской столицы, а рядом можно заметить оператора и необычный розовый автомобиль. Это может говорить о том, что певица участвует в съемках какого-нибудь музыкального проекта.

Информационные агентства Украины утверждают, что этот визит Нетты Барзилай уже далеко не первый. Исполнительница активно участвовала в рекламе местных телесериалов.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:30

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