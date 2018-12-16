Ученые воссоздали в 3D мистические Врата Солнца из 157 блоков





Древнейшее строение - детище цивилизации Тиуанако, расположенное в Боливии, много лет оставалось загадкой для ученых. Врата Солнца, датируемые 500-950 гг. н. э., разграбили, так что имеющиеся 150 блоков нельзя выложить в изначальной форме, созданной древними архитекторами.Исследователи рассказали, что главной проблемой здесь является большой размер камней. Согласно цели проекта, важно перевести архитектурные данные в тот формат, который будет наиболее подходящим для понимания. Благодаря печати миниатюрных моделей блоков в 3D, им удалось обработать и воссоздать первозданную структуру.Алексей Вранич, один из авторов исследования, надеется, что 3D технологии помогут изучить и такие исторические памятники как Пальмира, разрушенная в Сирии или камбоджийский Ангкор-Ват.157 блоков тысячелетнего храма были распечатаны на 3D-принтере, а параметры основаны на измерениях, проведенных за последнее столетие. Специалисты пытались использовать различные вариации для воссоздания мистических Врат Солнца, считающимися порталом в другое измерение.