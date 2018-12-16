Стас Пьеха впервые рассказал о воспитании 4-летнего сына
Стас Пьеха относится к числу знаменитостей, предпочитающих оберегать личную жизнь от посторонних. Недавно 38-летний певец сделал исключение для телеведущего программы «Когда все дома» Тимура Кизякова, впервые рассказав о воспитании 4-летнего сына Петра.
Мальчик появился на свет весной 2014 года, когда Стас Пьеха состоял в браке с моделью Натальей Горчаковой. После развода молодые люди договорились не распространять информацию о ребёнке, обеспечивая ему право на частную жизнь. Тем не менее, экс-супруга артиста не боится показывать сына поклонникам, время от времени радуя их публикуемыми в соцсетях фотоснимками с наследником.
В телепередаче Стас Пьеха отметил: маленький Пётр живёт с Натальей Горчаковой и её матерью под Петербургом. Певец не стал отрицать, что видится с малышом не так часто, как бы ему того хотелось, ввиду постоянной своей занятости. Не считая себя идеальным отцом, эстрадный исполнитель всё же старается делать всё, что в его силах, чтобы ребёнок чувствовал его любовь и заботу.
Отбирать сына у бывшей жены, чтобы чаще с ним видеться, Стас Пьеха не намерен, так как это действие – очень жестоко, в первую очередь, по отношению к мальчику. Когда наследник подрастёт, певец собирается поддержать его в выборе любой профессии, которая тому придётся по душе.
Мальчик появился на свет весной 2014 года, когда Стас Пьеха состоял в браке с моделью Натальей Горчаковой. После развода молодые люди договорились не распространять информацию о ребёнке, обеспечивая ему право на частную жизнь. Тем не менее, экс-супруга артиста не боится показывать сына поклонникам, время от времени радуя их публикуемыми в соцсетях фотоснимками с наследником.
В телепередаче Стас Пьеха отметил: маленький Пётр живёт с Натальей Горчаковой и её матерью под Петербургом. Певец не стал отрицать, что видится с малышом не так часто, как бы ему того хотелось, ввиду постоянной своей занятости. Не считая себя идеальным отцом, эстрадный исполнитель всё же старается делать всё, что в его силах, чтобы ребёнок чувствовал его любовь и заботу.
Отбирать сына у бывшей жены, чтобы чаще с ним видеться, Стас Пьеха не намерен, так как это действие – очень жестоко, в первую очередь, по отношению к мальчику. Когда наследник подрастёт, певец собирается поддержать его в выборе любой профессии, которая тому придётся по душе.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:15