Стас Пьеха впервые рассказал о воспитании 4-летнего сына

Мальчик появился на свет весной 2014 года, когда Стас Пьеха состоял в браке с моделью Натальей Горчаковой. После развода молодые люди договорились не распространять информацию о ребёнке, обеспечивая ему право на частную жизнь. Тем не менее, экс-супруга артиста не боится показывать сына поклонникам, время от времени радуя их публикуемыми в соцсетях фотоснимками с наследником.В телепередаче Стас Пьеха отметил: маленький Пётр живёт с Натальей Горчаковой и её матерью под Петербургом. Певец не стал отрицать, что видится с малышом не так часто, как бы ему того хотелось, ввиду постоянной своей занятости. Не считая себя идеальным отцом, эстрадный исполнитель всё же старается делать всё, что в его силах, чтобы ребёнок чувствовал его любовь и заботу.Отбирать сына у бывшей жены, чтобы чаще с ним видеться, Стас Пьеха не намерен, так как это действие – очень жестоко, в первую очередь, по отношению к мальчику. Когда наследник подрастёт, певец собирается поддержать его в выборе любой профессии, которая тому придётся по душе.