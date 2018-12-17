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Эксперты рассказали, как автомобилистам экономить на бензине зимой

Для авто стоимость горючего постоянно увеличивается. Эксперты рассказали, как можно в зимний период времени сэкономить на бензине.

Эксперты рассказали, как автомобилистам экономить на бензине зимой


Транспортные средства зимой расходуют больше горючего. Однако с новыми конструкторскими решениями в новых автомобилях это сильно не наблюдается. А вот владельцам подержанных транспортных средств следует пару минут постоять, а также позволить силовому агрегату поработать без нагрузок. В зимний период следует помнить про плавную манеру езды. При этом не нужно резко давить на газ, а также осуществлять резкое торможение.

Требуется плавно ехать, а также соблюдать правила. Эксперт отмечает, что самой оптимальной скоростью является 70-90 км/час. Не следует делать резкие разгоны и торможение. Ускорение довольно быстро сделает бак автомобиля пустым.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 01:00

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