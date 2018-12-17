Юг Франции может исчезнуть с лица Земли из-за глобального потепления





Камарг является дельтой, возраст которой 12000 лет. Под влиянием собственного веса он уходит под воду в то время как уровень океана поднимается ежегодно, а причиной тому является повышение температуры воды на один градус. Судя по снимкам со спутников, можно увидеть, что в последнее время каждый год уровень воды повышается на 4,8 мм. И это тревожит ученых, поскольку совсем недавно речь шла лишь о 3,4 мм. По словам исследователей, к концу 21 века, уровень моря поднимется почти на 2 метра.На сегодняшний день только спутники могут дать полную картину происходящего на планете. Например аппараты Sentinels и Earth Explorers передают данные о состоянии ледников, лесов, изменении уровня морей, а также количестве вредных выбросов того или иного города.