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Компания Microsoft запатентовала устройство для людей с болезнью Паркинсона

Компания Microsoft запатентовала синхронизирующееся со смартфоном устройство, предназначенное для людей с болезнью Паркинсона и подобными патологиями. Оно призвано максимально возможно урегулировать непроизвольные движения конечностей пациентов.
Компания Microsoft запатентовала устройство для людей с болезнью Паркинсона

Переносной прибор оснащён множеством проводников, функционирующих совместно с сенсором. При подключении к мобильному телефону его работу можно контролировать посредством специального приложения. Аккумулятор позволяет аппарату оставаться в активном режиме в течение минимум 12 часов.

То, что Microsoft запатентовала девайс, ещё не означает гарантированного его выпуска. Остаётся надеяться, что специалисты корпорации доведут начатый проект до конца и облегчат жизнь людям с болезнью Паркинсона.



 
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Технологии
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 02:00

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