Компания Microsoft запатентовала устройство для людей с болезнью Паркинсона





Переносной прибор оснащён множеством проводников, функционирующих совместно с сенсором. При подключении к мобильному телефону его работу можно контролировать посредством специального приложения. Аккумулятор позволяет аппарату оставаться в активном режиме в течение минимум 12 часов.То, что Microsoft запатентовала девайс, ещё не означает гарантированного его выпуска. Остаётся надеяться, что специалисты корпорации доведут начатый проект до конца и облегчат жизнь людям с болезнью Паркинсона.