Asus продолжит продажу бюджетных смартфонов ZenFone
В Сети появилась информация, что бренд Asus хочет свернуть производство смартфонов ZenFone, которые находятся в бюджетном сегменте. При этом представители компании опровергли эти данные. Они заверили, что данная линейка останется на рынке.
Джерри Шин, являющийся главой Asus, заявил, что собирается покинуть занимаемый пост. Вследствие этого аналитики сделали предположение, что маркетинговая стратегия бренда может в этот раз измениться. Такие выводы были сделаны на основании слов Джерри Шина. Председатель совета директоров заявил, что инженеры после его отставки будут сосредоточены на разработках гаджетов для игроманов. В данном случае речь ведётся о линейке ROG Phone. Вследствие этого простые устройства исчезнут в итоге с полок магазинов.
Представители Asus отмечают, что бюджетные модели будут продолжать производить. При этом игровые устройства наделят дополнительными версиями. Компания не собирается покидать означенный сегмент современного рынка.
Джерри Шин, являющийся главой Asus, заявил, что собирается покинуть занимаемый пост. Вследствие этого аналитики сделали предположение, что маркетинговая стратегия бренда может в этот раз измениться. Такие выводы были сделаны на основании слов Джерри Шина. Председатель совета директоров заявил, что инженеры после его отставки будут сосредоточены на разработках гаджетов для игроманов. В данном случае речь ведётся о линейке ROG Phone. Вследствие этого простые устройства исчезнут в итоге с полок магазинов.
Представители Asus отмечают, что бюджетные модели будут продолжать производить. При этом игровые устройства наделят дополнительными версиями. Компания не собирается покидать означенный сегмент современного рынка.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:00