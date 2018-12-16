Asus продолжит продажу бюджетных смартфонов ZenFone





Джерри Шин, являющийся главой Asus, заявил, что собирается покинуть занимаемый пост. Вследствие этого аналитики сделали предположение, что маркетинговая стратегия бренда может в этот раз измениться. Такие выводы были сделаны на основании слов Джерри Шина. Председатель совета директоров заявил, что инженеры после его отставки будут сосредоточены на разработках гаджетов для игроманов. В данном случае речь ведётся о линейке ROG Phone. Вследствие этого простые устройства исчезнут в итоге с полок магазинов.Представители Asus отмечают, что бюджетные модели будут продолжать производить. При этом игровые устройства наделят дополнительными версиями. Компания не собирается покидать означенный сегмент современного рынка.